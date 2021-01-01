تأتي سلسلة «آيفون 14» بكاميرا أمامية متطورة



آيفون 14 آيفون 14

تطلق شركة آبل سلسلة هواتف آيفون 14 ، في وقت لاحق من هذا العام، يشير تقرير جديد إلى أن iPhone 14 سيأتي بكاميرا أمامية "متطورة" ، مما سيزيد من التكلفة الإجمالية للجهاز.



وفقًا لما نشره موقع « MacRumors »، اختارت شركة «Apple LG Innotek» لتصنيع الكاميرا الأمامية لجهاز« iPhone 14 »، والتي قد تكلف ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الكاميرا الأمامية الأصلية التي صنعتها شركة صينية.



ويؤيد التقرير تسريبًا سابقًا قام به المحلل الشهير مينج تشي كو، أن iPhone 14 قد يكون أول هاتف ذكي من الشركة يأتي بميزة التركيز التلقائي للكاميرا الأمامية.

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تتميز جميع الطرز الأربعة في سلسلة iPhone 14 ، بما في ذلك iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max ، بكاميرا أمامية متطورة.ذكر مينج تشي كو أيضًا أن الكاميرات الأمامية في سلسلة iPhone 14 ستأتي بفتحة f / 1.9 ، مما سيسمح بمرور المزيد من الضوء عبر العدسة وبالتالي تحسين أداء الكاميرا ، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد تقنية التركيز التلقائي آبل أيضًا على تحسين الصور الشخصية ومكالمات FaceTime مع ضبابية الخلفية.تشير الصورة إلى أن سلسلة iPhone 14 القادمة لن تحتوي على طراز "Mini"بدلاً من ذلك ، ستقوم الشركة بتضمين طراز "ماكس" جديد في التشكيلة مع شاشة أكبر.