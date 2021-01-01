تأتي سلسلة «آيفون 14» بكاميرا أمامية متطورة

تطلق شركة آبل سلسلة هواتف آيفون 14 ، في وقت لاحق من هذا العام، يشير تقرير جديد إلى أن iPhone 14 سيأتي بكاميرا أمامية "متطورة" ، مما سيزيد من التكلفة الإجمالية للجهاز.
وفقًا لما نشره موقع « MacRumors »، اختارت شركة «Apple LG Innotek» لتصنيع الكاميرا الأمامية لجهاز« iPhone 14 »، والتي قد تكلف ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الكاميرا الأمامية الأصلية التي صنعتها شركة صينية.
ويؤيد التقرير تسريبًا سابقًا قام به المحلل الشهير مينج تشي كو، أن iPhone 14 قد يكون أول هاتف ذكي من الشركة يأتي بميزة التركيز التلقائي للكاميرا الأمامية.
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