تنتقل بي إم دبليو إلى نموذج عمل البيع المباشر للعملاء



بي إم دبليو بي إم دبليو

من المقرر أن تتحول بي إم دبليو إلى نموذج عمل البيع المباشر للعملاء، وستنفذ ذلك في كافة مناطق تواجدها في أوروبا.



بالتحول للبيع المباشر، ستافظ بي إم دبليو على تملك السيارات وستبيع مباشرة للعملاء، وسيقوم موزعوا ووكلاء الشركة بتسليم السيارات للعملاء وتحصيل عمولاتهم من بي إم دبليو، كما سيقدمون خدمات ما بعد البيع.



تقول بي إم دبليو أن نموذج البيع المباشر سيعتمد في أوروبا فقط، وليس في الصين أو الولايات المتحدة حيث تمنع العديد الولايات شركات السيارات من البيع مباشرة إلى المستهلكين.