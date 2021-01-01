يمكنك بهذا المبلغ حجز سيارات كايي الجديدة والتسليم في أقل من أسبوعين



كايي كايي

شهدت الفترة الماضية إعلان شركة نيو موتورز عادل جودة (وكيل شركة كايي الصينية في مصر) عن فتح باب الحجز بشكل رسمي على السيارتين كايي X3 وX3 برو، حيث تنتمي السيارتين لفئة مركبات SUV.



وذكرت الشركة أن مقدم حجز أي من السيارتين يبلغ 30 ألف جنيه فقط، كما أن العميل سيتمكن من تسلم سيارته الجديدة في فترة أقل من أسبوعين وتحديدا خلال 10 أيام فقط من التعاقد على السيارة وحجزها.



ويقدم الوكيل هاتين السيارتين بالأسعار والمواصفات التالية:

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كايي X3:- فئة أولى Prestige بسعر 319 ألف جنيه.- فئة ثانية Flagship بسعر 349 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان وعزم 143 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.كايي X3 برو:- فئة أولى Luxury بسعر 364 ألف جنيه.- فئة ثانية Flagship بسعر 399 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة نفس محرك الموديل السابق المكون4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان وعزم 143 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.جدير بالذكر أن هذه الشركة الصينية تعتبر شركة سيارات لمجموعة شيري الصينية، وتم تأسيسها في 2014 لتكون موجهة للشباب الراغبين في شراء سيارات جديدة في الصين، وذلك في المدن المتوسطة وصغيرة الحجم، وتم تشجعيهم على شراء سيارات هذه الشركة بتقديمها بأسعار أقل من منافسيها.