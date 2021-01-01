تعرف على مواصفاتها في السعودية..سيارة مرسيدس 2022 C كلاس الجديدة..



مرسيدس 2022 C مرسيدس 2022 C

المربع نت – سيارة مرسيدس 2022 C كلاس هي سيارة فاخرة تأتي بجسم سيدان مدمجة ديناميكي يمزج بين الرياضية والأناقة، وتظهر أناقتها في المقدمة مع الشبك المميز بنجوم علامة مرسيدس الصغيرة يتوسطه شعار النجمة الكبير وتتصل بالأطراف بخط من الكروم،وتظهر الديناميكية في تصميم غطاء المحرك الذي تمتد خطوط التصميم منه إلى الجانب بشكل انسيابي يتماشى مع خط السقف المتدفق بانسيابية إلى الباب الخلفي.



وترتكز سيارة مرسيدس 2022 C كلاس على جنوط عجلات خفيفة الوزن مقاس 19 بوصة ويتوفر لها حزمة AMG التي تميز التصميم بخصائص رياضية. بالانتقال إلى المقصورة تجد 5 مقاعد بكسوة من الجلد ودعم الأمامية للتعديل الكهربائي مع نظام حفظ 3 وضعيات، تأتي شاشة المعلومات والترفيه الكبيرة في وضع رأسي بمقاس 11.9 بوصة، مع دعم المساعد الشخصي “أهلا مرسيدس”، ودعم نظام ملاحة متقدم يستطيع التعرف على علامات الطريق وتسجيلها.



كما تأتي بشاشة لوحة العدادات الرقمية مقاس 12.3 ويكملها ميزة العرض على الزجاج الأمامي وتتوفر مع حتى 6 منافذ USB من النوع C بجهد 12 فولت. تأتي السيارة بخمس خيارات لمنظومة الحركة، منها محرك 170 حصان مع نظام الدفع الخلفي، ومحرك 300 حصان مع الدفع الخلفي أو الكلي، ومحرك 400 حصان مع الدفع الخلفي أو الكلي.

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ومن أنظمة مساعدة السائق المتطورة كاميرات 360 درجة عالية الدقة ومساعد تفادي التصادم ومكابح الطوارئ التلقائية مع تدابير الحماية عند التنبؤ بوقوع حادث، وبعد هذه الفقرة الاستعراضية عن سيارة مرسيدس 2022 C كلاس، دعونا نلقي نظرة ثاقبة على C كلاس 2022 في المملكة العربية السعودية، والتي تتوفر من خلال وكيلها المحلي شركة الجفالي للسيارات.سيارة مرسيدس 2022 C كلاس من الخارجمرسيدس C كلاس 2022 الجديدة تتميز بتصميم يمزج بين الرياضية والأناقة، والشبك المميز بنجوم علامة مرسيدس الصغيرة يتوسطه شعار النجمة الكبير وتتصل بالأطراف بخط من الكروم، وغطاء المحرك يتميز بالديناميكية التي تستمر إلى الجانب عبر خطوط انسيابية وخط السقف المتدفق بانسيابية مع الباب الخلفي، وتأتي المصابيح الأمامية بإضاءة LED متعددة الأشعة مع خاصية “الضوء الرقمي” التي تكيف تسليط الإضاءة على الأجسام بالأمام، مع تصميم يعبر عن الفخامة، وتأتي المصابيح الخلفية مقسمة إلى جزئين بتأثير إضاءة ثلاثي الأبعاد، فيما ترتكز على جنوط عجلات خفيفة الوزن مقاس 19 بوصة، وتوجد مرايا خارجية قابلة للطي والضبط كهربائيا مع ميزة التعتيم جهة السائق. ويتوفر لها حزمة AMG التي تميز التصميم بخصائص رياضية وحزمة Avantgarde التي تضيف إلى الرقي وحزمة Night التي تميزها بلمسات نهائية مطلية باللون الأسود، وتوجد فتحة سقف بانورامية تمنحك شعورا بالحرية ومنظرا رائعا على البيئة المحيطة. ويمكن التعبير عن حجم السيارة بالأبعاد التالية:الطول: 4,751 ممالعرض: 2,033 ممالارتفاع: 1,437 ممقاعدة العجلات: 2,865 ممسيارة مرسيدس 2022 C كلاس من الداخلسيارة مرسيدس 2022, المربع نتأما المقصورة الداخلية تتمتع بتصميم عصري ومزايا رفاهية ابتكارية، حيث تأتي بخمسة من المقاعد، منها الأمامية بتصميم رياضي حاضن يساعد على الاسترخاء، وتأتي بقابلية الضبط الكهربائي مع نظام ذاكرة يحفظ 3 وضعيات للجلوس، كما أن المقاعد الخلفية تمنح الركاب مساحة رحبة بالنسبة لهذه الفئة من السيارات، ويساهم نظام التعليق مع 3 أنواع من التكيف في جعل الركوبة ناعمة لجميع الركاب، مع دعم توجيه المحور الخلفي لتعزيز الثبات على جميع الطرق بمختلف السرعات. وتنتشر الجلود عالية الجودة حيث تكسو المقاعد وعجلة القيادة متعددة الوظائف ولوحة القيادة والأبواب من الداخل. وتقدم حزمة “المقاعد المريحة” أوضاع مختلفة أكثر راحة للمقاعد الأمامية، كما توجد حزمات توفر جو منعشا من العطور إلى مقاعد بتصميم أكثر راحة، كما توفر حزمة “مساحة التخزين” مجموعة من الأدوات المساعدة في التخزين وتأمين الأمتعة.وتتميز مرسيدس C كلاس بمواكبة سيارات مرسيدس الجديدة من حيث التجهيزات التكنولوجية فتأتي مع الشاشة الرأسية لنظام المعلومات والترفيه العامل بنظام التشغيل MBUX الذي يوفر خدمات البث الترفيهي، تأتي بمقاس 11.9 بوصة، وتتميز بالاستجابة العالية للمس، ودعم المساعد الشخصي “أهلا مرسيدس”، ودعم نظام ملاحة متقدم يستطيع التعرف على علامات الطريق وتسجيلها، كما تأتي بشاشة لوحة العدادات الرقمية مقاس 12.3 ويكملها ميزة العرض على الزجاج الأمامي لأهم معلومات القيادة، وتأتي بنظام الصوت ثلاثي الأبعاد من بورميستر، كما يمكن التحكم في درجة حرارة المقصورة من خلال نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي مناطق التحكم. ويتوفر نظام إضاءة محيطية وحزم التحكم عن بعد في السيارة وحزمة الدخول بدون مفتاح والتشغيل والغلق، وحزمة توفر 6 منافذ USB من النوع C بجهد 12 فولت.محركات سيارة مرسيدس 2022 C كلاس في المملكةأما عن المحركت فـ C كلاس 2022 تتوفر بالعديد من المحركات بحسب الفئات وهما كالآتي:محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع الدفع الخلفي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 8.6 ثانية وتصل سرعة قصوى 231 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 6.2 لتر/ 100 كم (16.1 كم/لتر).محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 204 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع الدفع الخلفي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 7.3 ثانية وتصل سرعة قصوى 246 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 6.2 لتر/ 100 كم (16.1 كم/لتر).محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 258 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، مع الدفع الخلفي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 6.0 ثانية وتصل سرعة قصوى 250 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 6.6 لتر/ 100 كم (15.1 كم/لتر).محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 258 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، مع الدفع الكلي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 6.0 ثانية وتصل سرعة قصوى 250 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 7.0 لتر/ 100 كم (14.2 كم/لتر).سيارة مرسيدس 2022, المربع نتمواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائقأما عن الأمان وأنظمة مساعدة السائق، فمرسيدس تتميز بكونها من ضمن السيارات الأكثر أماناً في تاريخ صناعة السيارات الألمانية والعالمية، حيث تتوفر بالآتي:وسائد هوائية أماميةوسائد هوائية جانبيةوسائد هوائية ستائريةوسادة هوائية لركبة السائقنظام الثبات الإلكترونيتوزيع إلكتروني لقوة الفرملةفرامل مانعة للانغلاقفرامل الطوارئمساعد الصعود على التلالمساعد الهبوط من على المرتفعاتنظام كشف النقطة العمياءنظام المساعدة على الحفاظ على الحارة المروريةنظام تحذير الخروج من الحارة المروريةنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتحساسات أماميةحساسات خلفيةكاميرا 360 درجةتعرف على تاريخ مرسيدسوأخيراً وفي إطار الحديث حول سيارة مرسيدس 2022 C كلاس لابد من ذكر بعض المعلومات حول تاريخ الشركة، في عام 1886 ، عندما حصل المهندس الألماني كارل بنز على براءة اختراع لأول سيارة في العالم ، أهدى هذا المهندس العالم بشيء لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحدة “عظيم”. كان هذا الاختراع مرتبطًا بشكل مباشر بتشكيل نمط الحياة الذي نعيش فيه. أصبح الإنسان لا غنى عنه ، لكنه حلم بالحصول عليه. أما عن ارتباط اسم مرسيدس بنز ومقرها مدينة شتوتجارت جنوب ألمانيا. تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال الثري (إميل جيلنيك) الذي كان ينظم سباقات سيارات لبنز ، ولأنه كان متفائلاً بشأن اسم ابنته (مرسيدس جيلنيك) كان يسمي سيارات السباق ، وبسبب الانتصارات المتكررة ، وأصبح اسم الابنة المرسيدس اسماً مشهوراً لهذه السيارة ، حيث بدأ أيضاً بيع وتسويق سيارات بنز تحت اسم مرسيدس بنز ، بين معارفه العديدين من الطبقة الثرية وأصحاب رؤوس الأموال.استمر هذا حتى عام 1926 ، عندما تمت إضافة اسم مرسيدس رسميًا إلى شركة Benz عندما انضمت Daimler إلى شركة Benz تحت اسم Daimler-Benz. حيث كانت شركة Daimler تابعة للمهندس الألماني Gottlieb Daimler الذي اخترع بالفعل أول سيارة في العالم ، لكنه لم يحصل على براءة اختراع لأنه استخدم عربة حصان لتصميم السيارة ، لكنه حصل على براءة اختراع لأول دراجة هوائية بمحرك احتراق داخلي في العالم عام 1885. لا تزال تايم ومرسيدس بنز تبهرنا بسياراتها التي تعد عبر التاريخ أشهر وأفخم السيارات في العالم.