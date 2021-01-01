تحصل مازيراتي MC20 سوبركار على نسخة كشف جديدة باسم Cielo



مازيراتي MC20 مازيراتي MC20

المربع نت – كشفت مازيراتي الستار عن أحدث إصدارات موديل MC20 الرياضي الخارق، باسم “سييلو”، وهي سيارة كشف “سبايدر” فريدة من نوعها بمعدلات أداء مذهلة وتجربة قيادة انسيابية وممتعة بشكل منقطع النظير، وكان فريق المربع نت حاضراً في حفل التدشين لتغطية الحدث.



ويعكس اسم السيارة MC20 سييلو مواصفاتها الحصرية، إذ أن MC تعني “مازيراتي كورسي” أو سباقات مازيراتي، و20 تشير إلى 2020، العام الذي استهلت فيه مازيراتي عصراً جديداً للعلامة، بينما “سييلو” تعني السماء وتشير إلى طبيعة الإصدار الموجهة للقيادة في الهواء الطلق.



ويعتمد الإصدار الجديد على محرك V6 الثوري 3.0 لتر توين تيربو بقوة 630 حصان، ويجمع بين مزايا الفخامة والأداء الرياضي، بفضل استخدام سقف زجاجي مبتكر يمكن فتحه وإغلاقه، وهو أول سقف من نوعه هذه الفئة.

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وتشمل مواصفات السيارة نافذة زجاجية ديناميكية يمكنها التحول إلى زجاج معتم لحماية الخصوصية بضغطة زر، كما أن سقف السيارة هو الأفضل في فئته من ناحية العزل الحراري وسرعة فتح وإغلاق السقف خلال 12 ثانية فحسب.وارتفع وزن السيارة بـ 65 كيلوجرام فقط مقارنة بنسخة الكوبيه رغم جميع الإضافات الميكانيكية للسقف المتحرك، للحفاظ على نسبة القوة-الوزن المدهشة في السيارة، مع استخدام منصة من ألياف الكربون لتوفير معدلات ثبات مرتفعة ورشاقة لامتناهية، وسيتم إنتاج السوبركار في المصنع التاريخي Viale Ciro Menotti،من عناصر التصميم المثيرة للاهتمام في السيارة هي أبواب الفراشة كما يطلق عليها، والتي تسهل دخول المقصورة والخروج منها، واستخدمت مازيراتي ألياف الكربون بكثافة في المقصورة.وحصل الموديل على عدد واسع من أحدث أنظمة السلامة، وحساسات الركن، وكاميرا رؤية خلفية، ونظام رصد النقطة العمياء، مع مجموعة تقنيات جديدة لنسخة الكشف، أبرزهم تقنية كبح الطوارئ الأوتوماتيكي، والتعرف على إشارات المرور، وكاميرا 360 درجة جديدة.كما حصلت MC20 سييلو على نظام سمعي اختياري فاخر من طراز Sonus Faber بـ 12 مكبر صوت، ومساعد مازيراتي الذكي لتسهيل التفاعل بين السائق والركاب وأنظمة السلامة المختلفة.