سعر الذهب اليوم الخميس 26 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1855دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 705 جنيهات.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 904 جنيهات.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1055جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1207جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5275 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10550 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21100 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,490 جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :تراجع الذهب في تعاملات أمس في أوروبا، ويأتي الانخفاض بعد اندفاع خلال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، إذ أعطى مسار التضخم غير المؤكد، المعدن الأصفر، دفعة.