تعرف على فوائد الكمثرى للقولون

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قد تتعدى فوائد الكمثرى ما هو متوقع، وفي هذا المقال سنتناول فوائد الكمثرى للقولون إضافة إلى فوائدها الأخرى.



فوائد الكمثرى للقولون

قد لا يعرف جميعنا فوائد الكمثرى للقولون، فالكمثرى من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القولون على وجه الخصوص، وفيما يأتي أبرز هذه الفوائد:



فوائد الكمثرى للقولون

تنبثق فوائد الكمثرى للقولون من محتواها من الألياف، إذ إن حبة واحدة متوسطة الحجم من الكمثرى تتضمن ما يقارب 5.5 غرام من الألياف، أي ما يعادل حوالي 22% من القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي مكون من 2000 سعرة حرارية، وهذا يساعد في ما يأتي:

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تنظيم حركة الجهاز الهضمي عن طريق إضافة الرطوبة إلى الفضلات ما يسهل خروجها من الجسم دون الإصابة بالإمساك.يُساهم في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون.تُعزز الألياف القابلة للذوبان من امتصاص الرطوبة، ما يساعد على تخفيف الإسهال.والجدير بالذكر هنا أنه يجب تناول الكمثرى مع القشر لضمان الحصول على جميع الخواص التي تحتويها.?فوائد الكمثرى العامةبعد أن تعرفنا على فوائد الكمثرى للقولون سنتعرف بشكل سريع على فوائدها بشكل عام، والجدير بالذكر هنا أنه يجب تناول حبة من الكمثرى بشكل يومي أو تناول كوب من عصير الكمثرى لجني الفوائد التي تقدمها، وتشمل أبرز فوائد الكمثرى ما يأتي:1. خفض خطر الإصابة بالتهاب الرتجيؤدي تطور الأكياس المنتفخة في بطانة الأمعاء الغليظة إلى الإصابة بالتهاب الرتج، وقد تبين أن تناول الألياف يمكن أن يساعد في خفض الإصابة بهذا النوع من الالتهابات، إلا أنه لم يتم معرفة آلية عمل الألياف بالضبط.كما أن الألياف قد لا تؤثر على التهاب الرتج الموجود فعليًا، ولا تزال هذه الفائدة بحاجة إلى المزيد من الدراسات حتى يتم إثباتها بشكل قاطع.2. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةيمكن أن يُساعد تناول الكمثرى في خفض مستوى ضغط الدم، وبالتالي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على وجه الخصوص لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.3. التخلص من السموممن الضروري الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء لضمان التخلص من السموم في الصفراء والبراز، والكمثرى تُساعد كثيرًا في ذلك عن طريق نسبة الماء العالية الموجودة فيها، وهذا يضمن ليونة البراز، وطرد السموم خارج الجهاز الهضمي.4. محاربة الجذور الحرةتتضمن الكمثرى مستويات عالية من مضادات الأكسدة بما فيها النحاس، وفيتامين ك، وفيتامين ج، والتي بدورها تُساعد على تقييد ضرر الجذور الحرة، وحماية الخلايا من الأضرار التي قد تسببها الجذور الحرة، وهذا قد يُساهم في الحماية من نمو السرطان.5. تخفيف الألم المزمنيمكن اعتبار الكمثرى من مضادات الالتهابات الممتازة، فهي غنية بالمركبات التي قد تكون فعالة في تخفيف الألم الذي يصاحب التهاب المفاصل.6. خفض الوزنتتضمن الكمثرى نسبة قليلة جدًا من السعرات الحرارية، إذ يصل محتواها من السعرات إلى حوالي 100 سعر حراري، إضافة إلى أن الألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت.أضرار الكمثرىيُعد الاستهلاك المعتدل للكمثرى آمن على الصحة ولن يشكل أي آثار جانبية، لكن الإفراط في تناولها له أضرار قد لا يعرفها الجميع، ومنها:مشكلات في الجهاز الهضمي، وذلك لأن الكمثرى تحتوي في الأساس على نسبة عالية من الألياف، ونسبة الألياف المرتفعة قد تتعارض مع امتصاص الفيتامينات في الجسم.الصداع، وانتفاخ المعدة، والإسهال، وحرقة المعدة، والغثيان، وجميع هذه الأضرار تحدث عند ارتفاع نسبة فيتامين ج بشكل مفرط.الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وذلك بسبب الارتفاع المفرط للمواد المضادة للأكسدة، إذ تبين أن ارتفاع نسبة فيتامين هـ قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.الدوخة، وضعف الشهية، وضبابية الرؤية، وآلام العظام، وتورم العظام وغيرها من الآثار الجانبية التي قد تحدث نتيجة ارتفاع مستويات فيتامين أ.