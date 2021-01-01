«هتشوفها الصبح وبالليل».. الأرض على موعد مع شمس لا تغيب لمدة 100 يوم..

السويد ربما لا تكون المكان الأول الذي يبادر إلى الأذهان لعشاق الشمس، إلا أنه خلال أشهر الصيف الأولى؛ لا يكاد يكون هناك مكانًا أفضل للاستمتاع بسطوع أشعة الشمس، لأنه خلال هذا الوقت السحري من العام، تشرق الشمس على مدار 24 ساعة في اليوم عبر شمال السويد.
ظاهرة شمس منتصف الليل
وبحسب مجلة «Visit Sweden» السويدية، فإنّه بدءًا من اليوم، ستشهد المدن الواقعة أقصى شمال السويد سطوع الشمس لمدة 24 ساعة في اليوم عبر شمال السويد، لمدة 100 يوم تقريبًا، وكلما اتجهت شمالًا يمكنك الاستمتاع بظاهرة «شمس منتصف الليل»، ففي يوكموك الواقعة بشمال السويد يمكنك رؤية شمس منتصف الليل لمدة 32 يومًا على التوالي، أما بالقرب من القطب الشمالي من قرية أبيسكو الجذابة ستستمتع بـ55 يومًا لا تغرب فيها الشمس أبدًا.
وتعد منطقة لابلاند السويدية ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال شرق السويد وتغطي ربع مساحة البلاد تقريبًا، وتعد هي أفضل مكان لمشاهدة شمس منتصف الليل، أما منطقة Jokkmokk هي بلدة صغيرة في وسط المنطقة محاطة بمناظر طبيعية خلابة، ما يجعلها مثالية للتنزه في وقت متأخر من الليل أو الغطس في منتصف الليل في البحيرات أو الأنهار القريبة.
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