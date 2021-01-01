أهالي الغربية يكشفونه.. القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف



القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف



شهدت قرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، استمرار كشف عدة مفاجآت تتعلق بواقعة ضبط عاطل من المقيمين بالقرية، لانتحاله صفة طبيب جراح، مدعياً أنه أستاذ جامعي.



كشف الأهالي أن المتهم مفصول من إحدى كليات جامعة الأزهر، ويتعاطى مواد مخدرة وكان يحلم بأن يكون طبيب، وكان معروفاً لدى أهالي القرية بالدكتور، لكونه كان بارعاً في تركيب القسطرة والكانولا للحالات المرضية المختلفة بالقرية، وكان يستعين به بعض الأطباء لإعطاء الحقن للحالات، مما جعله يتقمص دوره في زي الطبيب.



وتابع شهود عيان أن المتهم كان قد شارك في اعتصام رابعة حيث كان مكلفا بإعطاء الحقن وتركيب الكانولا للمصابين جراء المصادمات مع الشرطة، وكان معروفاً لدى أهالي القرية بخفة يده عند إعطاء الحقن للمرضى، كما أنه في الفترة الأخيرة اعتاد إدمان المواد المخدرة ودأب على جمع مبالغ مالية من الأهالي بدعوى إعطائهم لبعض الحالات الفقيرة.

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أفاد مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن الطبيب النصاب يعمل ممرضا يدعي “ط.ا” واجري سلسلة من الفحوصات والتجارب الطبيه علي المرضي بقصد التربح أموال من أعمال .وكشفت مصادر أمنية أنه تم الكشف علي التاريخ السياسي والجنائي تم رصد صورة للطبيب النصاب المتهم وهو يشير بأطراف أصابعه بإشارات رابعه عقب عودته من تظاهرات بميدان رابعة العدوية بالقاهرة .وكانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية ضبط نصاب يعمل ممرض انتحل صفة طبيب وشرع في إجراء الكشف الطبى على بعض المرضى، داخل مستشفى الطوارئ الجامعى بمدينة طنطا.بدأت تفاصيل الواقعة عندما دخل شخص لمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا مرتديا البالطو الأبيض مدعياً أنه طبيب جراح وأستاذ مساعد بكلية الطب، وشرع في الكشف على أحد المرضى لكن بعض الأطباء ارتابوا فيه وهو يقوم بفحص بعض المرضى، فتم على الفور إبلاغ نقطة شرطة المستشفى، و باستجوابه تبين أنه ممرض وليس طبيب.تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، يفيد بتمكن النقيب محمد تعلب رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعى، من ضبط "ط ا ب" 33 سنة، بدون عمل، وبحوزته سماعة طبيب، وكمية حقن مختلفة الأنواع، وتحرر المحضر رقم 17079 جنح أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.