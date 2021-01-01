فيديو .. الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة أكبر من معدلاتها الطبيعية

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ارتفاع الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم أشبه كثيرا بدرجات حرارة الأمس، ولكن ارتفاع درجات الحرارة مستمر وستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة.



وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سيشهد اليوم زيادة لسطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وهو ما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، والطقس في فترة النهار سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على سواحلنا الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط".



وتابعت،عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد في فترات النهار، ومع سطوع أشعة الشمس، وخلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، والفارق بين العظمى والصغرى بدأ يقل ويصبح نحو 10 درجات.



وأشارت، إلى أنّ الأجواء في فترة الليل ستكون لطيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدلة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يشهد نشاطا للرياح ما بين 30 كم و35 كم في الساعة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء.

المصدر: elbalad

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