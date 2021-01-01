فيديو .. الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة أكبر من معدلاتها الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم أشبه كثيرا بدرجات حرارة الأمس، ولكن ارتفاع درجات الحرارة مستمر وستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة.
وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سيشهد اليوم زيادة لسطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وهو ما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، والطقس في فترة النهار سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على سواحلنا الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط".
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