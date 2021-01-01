لتقليل الانتفاخ بسرعة .. استخدم هذه الطرق

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لتقليل الانتفاخ


يحدث الانتفاخ بسبب العديد من الأشياء المختلفة، مثل الإمساك، والرياح الزائدة، وعدم تحمل الطعام، وابتلاع الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام، والداء البطني، ومتلازمة القولون العصبي.

يحدث الانتفاخ بسبب تراكم الغازات في البطن، يعتبر تكوين الغاز أمرًا طبيعيًا تمامًا، ولكن إذا حُبس بالداخل لفترة طويلة جدًا، فإنه يسبب الانتفاخ، وهذا يؤدي إلى تجشؤ متكرر وانتفاخ البطن وآلام في البطن.

طرق للتخلص من الانتفاخ
يقترح الخبراء الطرق التالية لتقليل الانتفاخ بسرعة وفقا لموقع اكسبريس البريطاني:

1. المشي بعد الوجبات: إنه أفضل تمرين للتخلص من الهواء المحبوس بالداخل، امشِ بخفة ومع كل 10 خطوات، حاول دفع بطنك للداخل والخارج ثلاث مرات. تتيح حركات البطن مساحة للغاز المحاصر ليشق طريقه للخروج.

2. ماء الليمون والزنجبيل: يعمل على زيادة درجة الحموضة القلوية، وبالتالي تقليل الحموضة وتكوين الغازات، كما أنه يحفز الهضم الصحي والتخلص السريع من الفضلات.

3. الاسترخاء: للعقل دور مباشر يلعبه في عملية الهضم، إذا كنت غاضبًا أو منزعجًا أو لا تولي اهتمامًا لما تفعله ، تصبح العضلات مشدودة ، مما يتسبب في بقاء الغازات محاصرة. عليك أن تسترخي عقلياً.

كن أكثر وعيًا بما تشعر به حتى يتمكن عقلك من التركيز على شيء واحد في كل مرة.

المصدر: elbalad

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