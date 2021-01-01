لتقليل الانتفاخ بسرعة .. استخدم هذه الطرق

يحدث الانتفاخ بسبب العديد من الأشياء المختلفة، مثل الإمساك، والرياح الزائدة، وعدم تحمل الطعام، وابتلاع الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام، والداء البطني، ومتلازمة القولون العصبي.
يحدث الانتفاخ بسبب تراكم الغازات في البطن، يعتبر تكوين الغاز أمرًا طبيعيًا تمامًا، ولكن إذا حُبس بالداخل لفترة طويلة جدًا، فإنه يسبب الانتفاخ، وهذا يؤدي إلى تجشؤ متكرر وانتفاخ البطن وآلام في البطن.
طرق للتخلص من الانتفاخ
يقترح الخبراء الطرق التالية لتقليل الانتفاخ بسرعة وفقا لموقع اكسبريس البريطاني:
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