تعرف علي .. عادات يومية يجب اتباعها لتحسين المناعة



تحسين المناعة تحسين المناعة



جهاز المناعة في أجسامنا مسؤول عن حمايتنا من الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات والسموم، ويساعد نظام المناعة الذي يعمل بشكل جيد في إزالة الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة من الجهاز.



بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تنظيم الاستجابات المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل الطعام أو أنسجة الجسم.



عادات يوميه لتحسين المناعة

1. النوم أكثر من سبع ساعات

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ثبت أن قلة النوم تضعف بشكل كبير وظيفة المناعة، على الرغم من أن النوم لا يبدو كعملية نشطة ، إلا أن العديد من الأشياء المهمة تحدث في جسمك عندما تكون نائمًا، على سبيل المثال ، أثناء النوم ، يتم إنتاج جزيئات مهمة لمكافحة العدوى.أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بعد تعرضهم للفيروسات ، مثل فيروس البرد الشائع2. شرب الماء طوال اليومالماء ضروري لوظيفة المناعة لأنه يساعد في طرد السموم، كما إنه مهم بشكل خاص لكبار السن ، الذين يستهلكون كميات أقل من السوائل على مدار اليوم3. تناول الخضار والفواكه الملونةمن العادات الممتازة المعززة للمناعة اتباع نظام غذائي نباتي صحي، من خلال تغيير نظامك الغذائي ، فإنك تضمن أنك تتناول فيتامينات مضادة للأكسدة مثل A و B6 و C و E والسيلينيوم والحديد وحمض الفوليك والزنك.تأكد من تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، الملفوف الأرجواني هو أحد أفضل أنواع الكرنب، يحتوي على أعلى مستويات مضادات الأكسدة وهو غير مكلف نسبيًا، بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من استهلاك المزيد من البقوليات لتحسين فلورا الأمعاء .