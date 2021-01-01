

كمبوت الخوخ كمبوت الخوخ

يعد الخوخ من فاكهة الصيف التي يعشقها الكثير والتي يمكن تناولها بأشكال مختلفة سواء عصير او ايس كريم ونقدم لكي اليوم طريقة عمل كمبوت الخوخ



المقادير :

4 كيلو خوخ

كيلو سكر

عصير ليمونة

فانيليا



الطريقة :

قد يعجبك أيضا...

يغسل الخوخ جيدا ويقطع من المنتصف وتنزع بذورهونأتي بوعاء ونضع فيه ماء يكفي لغمر الخوخ ونضع فيه كمية السكر ونقلبه حتى يذوب السكر تماما زنفتح النار حتى تغلي المياه ونعصر الليمونة ويترك الخليط لمدة نصف ساعة على النارثم نضع الفانيليا ونتركه على النار لمدة 5 دقايق اخرىويغطى ويترك حنى تهدأ حرارتهثم نبدأفي تقشيره وتقطيعه ونضعه في برطمانات زجاجية ويقدم في كاسات او اطباق وممكن ان نضع عليه كريم شانتيه او ايس كريم