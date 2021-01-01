استئناف القاهرة تغرم السفارة الأمريكية 50 ألف جنيه .. والسفارة ترفض الحكم

قررت محكمة استئناف القاهرة في مصر، تغريم السفارة الأمريكية بالقاهرة 50 ألف جنيه لصالح أسرة موظف بالسفارة، توفي بسبب أضرار العمل داخلها.
ورغم الحكم القضائي الصادر ضد السفارة، ووفاة العامل، فإن السفارة لم تنفذ الحكم، ورفضت دفع التعويض وقررت الاستئناف على الحكم القضائي الصادر ضدها.
وحملت الدعوى التي أقامتها أسرة موظف بالسفارة توفي أثناء العمل رقم 886 لسنة 2021، لطلب التعويض من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
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