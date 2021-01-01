تكشف شاومي عن طابعة الليزر Xiaomi K200 الكل في واحد بسعر 225 دولار

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صورة الخبر: Xiaomi K200
Xiaomi K200

كشفت شاومي مؤخراً عن طابعة الليزر الكل في واحد Xiaomi K200 التي تأتي بعدد من المميزات مع شريحة NFC مدمجة وسعر 225 دولار.

تنطلق طابعة الليزر الجديدة من شاومي بميزة تنفيذ العمليات بلمسة واحدة سريعة، حيث تدعم الطابعة ثلاث من المهام وهي الطباعة، ومسح ضوئي للمستندات، أو التصوير.

أيضاً تدعم Xiaomi K200 الإتصال عبر منفذ USB، كما تتصل بتطبيق Mijia أو Mi Printing على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب.

كما تأتي الطابعة أيضاً بميزة الإتصال اللاسلكي وتتوافق مع الأجهزة بالمنصات المختلفة مثل الأندوريد، و iOS، وويندوز أو ماك.

وتتيح Xiaomi K200 أيضاً ميزة الطباعة بالسحب والإفلات ل”Xiaomi Print Web” دون الحاجة لتثبيت برمجيات في البداية، وتأتي الطابعة بحبر أصلي يدعم طباعة 4000 صفحة، وتدعم خرطوشة الحبر ما يصل إلى 8000 صفحة من الطباعة أو النسخ.

المصدر: بوابه المتميز

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