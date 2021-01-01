تكشف شاومي عن طابعة الليزر Xiaomi K200 الكل في واحد بسعر 225 دولار

كشفت شاومي مؤخراً عن طابعة الليزر الكل في واحد Xiaomi K200 التي تأتي بعدد من المميزات مع شريحة NFC مدمجة وسعر 225 دولار.
تنطلق طابعة الليزر الجديدة من شاومي بميزة تنفيذ العمليات بلمسة واحدة سريعة، حيث تدعم الطابعة ثلاث من المهام وهي الطباعة، ومسح ضوئي للمستندات، أو التصوير.
أيضاً تدعم Xiaomi K200 الإتصال عبر منفذ USB، كما تتصل بتطبيق Mijia أو Mi Printing على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!