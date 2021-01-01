يستعرض مقطع فيديو تصميم هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي صورة المتميز المتميز25 مايو، 2022

إستعرض مقطع فيديو قصير اللمحات الرئيسية لتصميم هاتف موتورولا الصدفي القابل للطي Motorola Razr 3.
أكدت موتورولا على خططها لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Razr المميزة بتصميم صدفي قابل للطي خلال الفترة القادمة، كما أشارت في إعلان تشويقي نشر مؤخراً إلى أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.
ويوضح مقطع الفيديو التغيير الكبير الذي طرأ على تصميم هاتف Razr 3 مقارنة بإصدار الشركة السابق، الذي أطلق في 2019، أو إصدار 5G الذي انطلق في 2020.
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