يستعرض مقطع فيديو تصميم هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي صورة المتميز المتميز25 مايو، 2022

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صورة الخبر: Motorola Razr 3
Motorola Razr 3

إستعرض مقطع فيديو قصير اللمحات الرئيسية لتصميم هاتف موتورولا الصدفي القابل للطي Motorola Razr 3.

أكدت موتورولا على خططها لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Razr المميزة بتصميم صدفي قابل للطي خلال الفترة القادمة، كما أشارت في إعلان تشويقي نشر مؤخراً إلى أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

ويوضح مقطع الفيديو التغيير الكبير الذي طرأ على تصميم هاتف Razr 3 مقارنة بإصدار الشركة السابق، الذي أطلق في 2019، أو إصدار 5G الذي انطلق في 2020.

كما تكشف التسريبات عن علامة Razr التجارية في الجزء السفلي من تصميم الهاتف، أيضاً يأتي الهاتف بلغة تصميم تحاكي سلسلة Flip من سامسونج.

من جانب أخر يأتي الهاتف باثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية، وهي ترقية جديدة للهاتف مقارنة بالإصدار السابق، بينما تأتي كاميرة السليفي في ثقب يتوسط الشاشة الداخلية، أيضاً تظهر الشاشة الداخلية دون أي تجعد واضح.

ويأتي مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل في الإطار الجانبي لهاتف Razr 3، كما يضم الهاتف شاشة خارجية بحجم أكبر، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل جديدة حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

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