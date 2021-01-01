يحصل ويندوز 11 على طريقة لاستعادة التطبيقات

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تستعد شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة استعادة التطبيقات إلى متجرها للتطبيقات عبر نظام التشغيل ويندوز 11.



وتبدأ عملاقة البرمجيات قريبًا باختبار ميزة جديدة تسمح لك باستعادة التطبيقات إلى جهاز حاسب جديد يعمل بنظام ويندوز 11.



ولم يقدم متجر تطبيقات مايكروسوفت الحالي طريقة تلقائية لاستعادة التطبيقات، وبدلاً من ذلك يجبر مستخدمي ويندوز على تثبيت التطبيقات يدويًا من مكتبتهم.

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ويوضح جورجيو ساردو، المدير العام لمتجر مايكروسوفت: لتسهيل انتقال العملاء إلى الحواسيب الجديدة بسرعة وسهولة، نختبر قريبًا ميزة جديدة في قناة ويندوز إنسايدر تساعد العملاء تلقائيًا على استعادة تطبيقاتهم المثبتة مسبقًا من متجر مايكروسوفت إلى جهاز ويندوز الجديد. ويساعد هذا أيضًا المطورين في الاحتفاظ بعملائهم دون الحاجة إلى تذكير العملاء بإعادة تنزيل تطبيقاتهم.وتمثل استعادة التطبيقات ميزة مفيدة للمستهلكين الذين يبدلون الحواسيب بشكل متكرر أو للمطورين الذين يستخدمون أجهزة افتراضية وأجهزة متعددة بانتظام. وكان على مستخدمي ويندوز الاعتماد على مديري الحزم الخارجيين للحصول على تجربة مماثلة.ولكي تحدث ميزة الاستعادة الجديدة هذه تأثيرًا حقيقيًا، نحتاج إلى رؤية المزيد من التطبيقات في متجر مايكروسوفت. وهناك علامات على التحسن خلال العام الماضي مع تطبيقات مثل فايرفوكس وأدوبي و Zoom و OBS Studio، وكلها متوفرة في المتجر.ولكن لا يزال هناك العديد من التطبيقات المفقودة، وتحاول مايكروسوفت معالجة ذلك عن طريق إزالة قائمة الانتظار لتطبيقات win32، وفتح المتجر لجميع مطوري التطبيقات.وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين كيفية اكتشاف مستخدمي ويندوز 11 للتطبيقات، مع إدراج نتائج التطبيقات من المتجر في نتائج البحث إذا كان الأشخاص يستخدمون البحث لمحاولة العثور على تطبيق.ويتمكن مشتركو ويندوز إنسايدر أيضًا من بدء اختبار ميزة البحث في التطبيق الجديدة هذه في قائمة ابدأ قريبًا.مايكروسوفت تدعم التطبيقات المصغرة الخارجية في ويندوز 11تخطط مايكروسوفت لدعم التطبيقات المصغرة الخارجية داخل ويندوز 11 في وقت لاحق من هذا العام. وفي مؤتمر مطوري Build السنوي، قالت شركة البرمجيات العملاقة إنها تتيح للمطورين الوصول إلى التطبيقات المصغرة لنظامها التشغيلي الأحدث مع تطبيقات win32 أو PWA.ويقتصر الوصول إلى نظام التطبيقات المصغرة في الوقت الحالي على التطبيقات المصغرة الأصلية التي أنشأتها مايكروسوفت.وأنشأت الشركة تطبيقات مصغرة لتطبيقات آوتلوك و To Do. ولكن تعتمد البقية إلى حد كبير على الويب لعرض الطقس أو موجزات الترفيه أو الأخبار في لوحة التطبيقات المصغرة المخصصة لنظام التشغيل ويندوز 11.ويقول بانوس باناي، رئيس الأجهزة ونظام التشغيل ويندوز: نشعر بالحيوية من خلال تعليقات العملاء على التطبيقات المصغرة. يستمتع الأشخاص بالوصول السريع إلى المحتوى الأكثر أهمية بالنسبة لهم بطريقة سلسة. واعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام، تتمكن من البدء في إنشاء التطبيقات المصغرة كتجارب مصاحبة لتطبيقات Win32 و PWA عبر ويندوز 11، المدعومة من منصة البطاقات التكيفية.ولا تقدم الشركة تفاصيل كاملة حول خطط التطبيقات المصغرة. ولكن من المفيد أن هذا الجزء من النظام التشغيلي قد يكون متاحًا لجهات خارجية قريبًا.وتأتي الأخبار بعد أيام من بدء الشركة باختبار التطبيقات المصغرة الجديدة لسطح المكتب لنظام التشغيل مع شريط البحث عبر الويب.وتم إخفاء التطبيقات المصغرة في لوحة مخصصة في ويندوز 11. ولكن يبدو أن مايكروسوفت مستعدة لجعلها متاحة بسهولة أكبر عبر سطح المكتب قريبًا.