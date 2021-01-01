يحصل كروم على عدسات جوجل لتحسين البحث

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تعمل شركة جوجل على دمج أدوات البحث المرئية بشكل أفضل من عدسات جوجل في متصفحها للويب كروم لتمكين أنواع جديدة من عمليات البحث التي يمكنها تحديد ما تراه، وليس البحث عن الأشياء التي تكتبها فقط.



وتطرح الشركة طريقة جديدة لاستخدام عدسات جوجل عبر الأجهزة المكتبية. وبدلاً من فتح علامة تبويب جديدة لإجراء بحث، تتمكن من استخدام عدسات جوجل في نفس الصفحة في متصفح كروم لترجمة نص الصورة أو تحديد كائن في صورة أو الحصول على المصدر الأصلي من صورة.



وعرضت الشركة في السابق إمكانات عدسات جوجل في البحث عن الصور وصور جوجل عبر الويب. ولكن عرضها الكامل كان عبر الأجهزة المحمولة.

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وطرحت جوجل في شهر أبريل من هذا العام إمكانات البحث المتعددة التي تدعمها عدسات جوجل عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للمستخدمين بالبحث مع كل من النص والصور معًا، في إشارة إلى خطط الشركة الأوسع للاستثمار في تقنية العدسات لجعل عمليات البحث تبدو طبيعية أكثر.وأعلنت الشركة قبل ذلك أنها تدمج في الأشهر المقبلة عدسات جوجل مع كروم بالنسبة للحواسيب المكتبية أيضًا.كروم يجري عمليات بحث عن الصور في عدسات جوجليسمح تحديث اليوم لمستخدمي متصفح كروم عبر الحواسيب المكتبية بالنقر بزر الفأرة الأيمن على أي صورة عبر صفحة ويب ومن ثم الانتقال إلى خيار القائمة الجديد “البحث عن صورة باستخدام عدسات جوجل”.وهذه هي القائمة نفسها حيث يمكنك حفظ الصورة أو نسخها أو فتحها في علامة تبويب جديدة. ويؤدي هذا إلى فتح مجموعة من نتائج البحث في لوحة جديدة على جانب صفحة الويب تحتوي على مزيد من المعلومات حول الصورة.ويمكنك بعد ذلك اختيار النقر فوق زر للعثور على مصدر الصورة. ويتيح لك ذلك رؤية صفحات الويب الأخرى التي تتضمن نفس الصورة. كما يمكنك أيضًا ترجمة نص في الصورة أو استخدام عدسات جوجل لمساعدتك في تحديد ما هو موجود في الصورة.وتشبه هذه الميزة ميزة الصورة العكسية الموجودة في متصفح الويب مايكروسوفت إيدج. وتتيح تلك الميزة للمستخدمين إجراء بحث عكسي عن الصور في شريط جانبي دون مغادرة علامة التبويب الحالية. ومع ذلك، يتم إجراء عمليات البحث نفسها بواسطة Bing.وتقول جوجل إن الميزة الجديدة يتم طرحها بدءًا من اليوم لجميع مستخدمي كروم. وتمثل جزء من جهودها الأكبر لمساعدة الأشخاص في البحث بطرق أكثر سهولة.