تعلن سامسونج عن الإصدار التجريبي من واجهة One UI Watch لساعة Galaxy Watch4

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سامسونج

أعلنت شركة سامسونج أنه في 2 يونيو ستقوم بإطلاق برنامج One UI Watch التجريبي لمستخدمي Galaxy Watch4. ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها برنامجًا تجريبيًا لجهاز ذكي قابل للارتداء.

ومع ذلك، فإن هذا العرض ينطبق فقط على المستخدمين في كوريا الجنوبية.

فبعد 2 يونيو، يمكن للمالكين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على الإصدار التجريبي باستخدام تطبيق Samsung’s Members. وبعد الإطلاق، لن تقوم الشركة بإصدار الإصدار التجريبي من One UI Watch التالية فحسب، بل ستصدر أيضًا نسخة تجريبية للتطبيق القابل للارتداء المصاحب لهاتفك.

ومع ذلك هناك مشكلة، فبمجرد إدخال البرنامج وتثبيت الإصدار التجريبي، لن تتمكن من التراجع. وهذا يعني إنك ستكون عالق في الإصدار التجريبي حتى تصدر سامسونج الإصدار المستقر لواجهة المستخدم.

بناءً على برامج سامسونج التجريبية السابقة، من المحتمل أن يتوسع هذا البرنامج خارج كوريا الجنوبية ايضًا.

المصدر: بوابه المتميز

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