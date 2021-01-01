تعلن سامسونج عن الإصدار التجريبي من واجهة One UI Watch لساعة Galaxy Watch4

أعلنت شركة سامسونج أنه في 2 يونيو ستقوم بإطلاق برنامج One UI Watch التجريبي لمستخدمي Galaxy Watch4. ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها برنامجًا تجريبيًا لجهاز ذكي قابل للارتداء.
ومع ذلك، فإن هذا العرض ينطبق فقط على المستخدمين في كوريا الجنوبية.
فبعد 2 يونيو، يمكن للمالكين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على الإصدار التجريبي باستخدام تطبيق Samsung’s Members. وبعد الإطلاق، لن تقوم الشركة بإصدار الإصدار التجريبي من One UI Watch التالية فحسب، بل ستصدر أيضًا نسخة تجريبية للتطبيق القابل للارتداء المصاحب لهاتفك.
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