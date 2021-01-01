تكشف صورة لناسا عن تدفق "نهر من النجوم" مع تفاعل أربع مجرات



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

قدم تلسكوب هابل صورة لا تصدق لـ"نهر" من تشكل النجوم حيث تتفاعل أربع مجرات بشكل وثيق.



وتُظهر الصورة المعدلة حديثا من تلسكوب هابل الفضائي، والتي تم إصدارها في الأصل في عام 2010، تفاعلا نادرا بين الأجرام السماوية في مجموعة مجرات هيكسون31 (Hickson Compact Group 31).



مجموعة مجرات هيكسون31

وكشفت وكالة ناسا عن الصورة الجديدة في 17 مايو مع إشارة العلماء إلى الظاهرة المصورة على أنها "نهر من تشكل النجوم".

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وكتبت الوكالة: "صورة تلسكوب هابل الفضائي المعدلة حديثا لناسا لمجموعة مجرات هيكسون 31 (HCG 31) تسلط الضوء على تيارات تشكل النجوم بينما تتفاعل أربع مجرات قزمة".وفي الصورة، أعلى يمين الوسط توجد مجموعة مشوهة من النجوم الساطعة بالأزرق والأبيض، حسب وكالة الفضاء الأمريكية.وتسمى هذه المنطقة NGC 1741 وهي في الواقع مجرتان قزمتان تصطدمان. وإلى اليمين، توجد مجرة ??قزمة على شكل سيجار تنضم إلى "الرقص" مع تيار أزرق رفيع من النجوم يربط بين الثلاثي.وتوجد مجرة ??رابعة في أسفل يسار مركز الصورة. ويشير تيار من النجوم الزرقاء الشابة إليه مباشرة، ويرتبط الأربعة معا في مساحة صغيرة نسبيا.وكتبت ناسا أن الجسم اللامع في منتصف الصورة هو نجم يقع بين الأرض وHCG 31.وعادة ما تُرى تصادمات المجرات القزمة على بعد مليارات السنين الضوئية، ما يعني أنها حدثت منذ مليارات السنين.ومع ذلك، يقع HCG 31 على بعد نحو 166 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهو قريب نسبيا من المعايير الكونية.وتسلط هذه الصورة المعدلة حديثا الضوء على مناطق تشكل النجوم التي ظهرت بسبب تداخل المجرات، والتي أشارت إليها وكالة ناسا باسم "رقصة الجاذبية الرباعية".وكتب العلماء: "يمثل اللون الأزرق الضوء الأزرق المرئي ويعرض النجوم الشابة والساخنة والزرقاء، بينما يمثل اللون الأحمر ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة".واستمر تلسكوب هابل الفضائي في تصوير المجرات بتفاصيل عالية لجيل كامل، وركزت العديد من الصور التي صدرت في الأسابيع الأخيرة على تصادم المجرات.