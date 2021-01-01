الأشخاص الذين يستخدمون المدفوعات عبر الهاتف أكثر عرضة للإفراط في الإنفاق



المدفوعات عبر الهاتف المدفوعات عبر الهاتف

يستخدم الكثير منا الآن هواتفنا المحمولة للدفع سواء كانت Apple Pay أو Google Pay ، لكن دراسة جديدة قد تجعلك تعيد النظر في استخدام مدفوعات الهاتف المحمول.



كشف باحثون من جامعة بوجيت ساوند في واشنطن ، أن الأشخاص الذين يستخدمون طرق الدفع خلال Apple Pay أو Google Pay هذه أكثر عرضة للإفراط في الإنفاق.



قال الباحثون بقيادة صن يونغ آهن: "قد يكون الإنفاق الزائد عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول مرتبطًا بالطبيعة غير الملموسة للمعاملة ، إلى جانب ملاءمتها ، والتي تتيح للمستخدم الانفصال عن المعاملة".

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أصبحت أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول بما في ذلك Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، حيث تم إجراء 32 في المائة من جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال محافظ الهاتف المحمول في عام 2020.في الدراسة ، شرع الباحثون في فهم كيف أثرت هذه التقنيات على عادات الإنفاق.كتب الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Computer in Human Behavior: `` على الرغم من مزايا استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول ، كان هناك القليل من الأبحاث حول الآثار المترتبة على كيفية تأثير استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول على السلوكيات المالية للمستهلكين ''.تم تضمين عينة من 21457 بالغًا أمريكيًا في الدراسة ، حيث تم تحليل سلوكيات الإنفاق لديهم.كشفت النتائج أن 37 في المائة من المشاركين استخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول إما شخصيًا أو عبر الإنترنت.وأفاد 63 في المائة الآخرون أنهم لم يستخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول.يبدو أن طريقة الدفع المفضلة لها تأثير على الإنفاق الزائد.كان لدى المشاركين الذين استخدموا مدفوعات الهاتف المحمول احتمالات أعلى بنسبة 34 في المائة لإنفاق أكثر من دخلهم السنوي مقارنة بأولئك الذين استخدموا طرق دفع أخرى.كما أنهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 31 في المائة لمواجهة صعوبات في دفع الفواتير والنفقات.