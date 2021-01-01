هناك كائنات فضائية ولكن في مجرة ??بعيدة

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«يمكن أن توجد الكائنات الفضائية حقًا، ولكن ليس في مجرتنا فقط»، وفقًا للبروفيسور براين كوكس. حيث سُئل العالم عن تعليقات عضو الكونجرس الأمريكي أندريه كارسون الأسبوع الماضي، بأن الأجسام الطائرة المجهولة تشكل "تهديدًا محتملاً للأمن القومي" وهي "حقيقية" و"تحتاج إلى التحقيق".



اقترح البروفيسور كوكس إمكانية وجود كائنات ذكية - لكن الحضارات مثل حضارتنا ستكون "نادرة للغاية" ، ربما "في المتوسط ??واحدة لكل مجرة".



وقال لبرنامج Sunday Morning على بي بي سي: "هناك تريليوني مجرة ??في الكون المرئي، وأنا متأكد من وجود مجرات أخرى هناك".

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ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لكنه أضاف عن الحياة على الأرض: "يبدو أن لدينا دليلًا جيدًا على أن الحياة كانت موجودة منذ 3.8 مليار سنة، وأول حضارة ظهرت على الأرض كانت الآن تقريبًا، لذلك استغرق الأمر أفضل جزء من أربعة مليارات سنة للانتقال من أصل الحياة على الأرض إلى الحضارة.تابع "هذا هو ثلث عمر الكون، وهذا وقت طويل، قد يشير ذلك إلى أن الميكروبات قد تكون شائعة، ولكن أشياء مثلنا قد تكون نادرة للغاية.قال البروفيسور كوكس إنه بينما قد تكون الميكروبات على الكواكب الأخرى شائعة ، فإن الحضارات أكثر ندرة.ذكر: "إذا أجبرتني على التخمين ، فسأقول إنه قد يكون هناك ميكروبات في كل مكان - ولهذا السبب نبحث عن الحياة على المريخ ، على سبيل المثال، ولكن فيما يتعلق بالذكاء ، فإن الشيء الوحيد الذي يجب التفكير فيه هو أصل الحياة على الأرض."وأضاف البروفيسور كوكس أنه إذا كان البشر يسكنون العالم الوحيد في مجرة ??مكونة من 400 مليار شمس ، فهذا يعطينا المسؤولية فيما يتعلق بتغير المناخ.وتعليقًا على ذلك، قالت مونيكا جرادي، أستاذة علوم الكواكب والفضاء: "مجرتنا شاسعة للغاية ، مع وجود العديد من الأنواع المختلفة من النجوم التي تدور حولها كواكب، فمن الممكن إحصائيًا أن نشأت الحياة على كوكب آخر.افاد "نحن نعلم أنه لا توجد حضارة ، باستثناء حضارتنا ، في النظام الشمسي - لذا فإن أي حياة تطورت لتطوير السفر بين النجوم يجب أن تسافر عبر مليارات الأميال، سيستغرق هذا عدة آلاف من السنين ، ومن المؤكد تقريبًا أن وقتًا أطول من 200000 سنة أو نحو ذلك منذ تطور الإنسان الحديث، آمل أن يدرك أي شكل من أشكال الحياة قد تطور إلى مثل هذه المرحلة المتقدمة أن السلام والحقيقة والعدالة والنزاهة سيكون نموذجًا أفضل بكثير للحضارة من الحرب والظلم والباطل".