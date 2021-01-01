تعزز أمريكا قدراتها لصد الهجمات السيبرانية



الهجمات السيبرانية الهجمات السيبرانية

مع تزايد الهجمات الإلكترونية على الشركات والمؤسسات الأخرى، يتطلع الجيش الأمريكي إلى زيادة قوته من "المحاربين السيبرانيين" للحماية من هذه التهديدات.



وأكدت وزيرة الجيش كريستين ورموت، في شهادتها أمام اللجنة الفرعية للدفاع في مجلس النواب، أن الخدمة يجب أن تعمل على سد "فجوة الضعف"، موضحة أن الجيش تعلم دروسًا قيمة من الغزو الروسي لأوكرانيا.



وذكرت أن "مجال المعلومات مهم للغاية، والقوة التي يمكن أن تهيمن على فضاء المعلومات أعتقد أنها ستتمتع بميزة في الصراع المستقبلي".

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مصدر القلق الاستراتيجي الأكبر هو احتمال وقوع "هجمات إلكترونية كبرى على البنية التحتية". لكنها حذرت ، "أعتقد أن هذا شيء يمكننا توقعه في المستقبل".وأدلت بهذه التصريحات في جلسة استماع بشأن طلب ميزانية الجيش الأمريكي لعام 2023.قال ورموت: "نحن نبحث كثيرًا في كيفية تعزيز نقاط الضعف ، سواء كان ذلك مع موردينا أو في شبكاتنا الخاصة ، للتأكد من أننا لسنا عرضة للهجمات".تدريبات الدفاع الإلكتروني العسكريجاءت شهادة الجيش الأمريكي في أعقاب تدريبات الدفاع الإلكتروني الأخيرة التي أجراها الحرس الوطني الجوي الأمريكي.تم تدريب أفراد من سرب العمليات السيبرانية 275th على "الدفاع السيبراني الداخلي باستخدام شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت غير المصنفة (NIPRNet) المصممة لتجنب سيناريوهات التدريب المكتوبة المعتادة" في قاعدة Wayfield Air National Guard Base في ماريلاند.قام أفراد الحرس الوطني الجوي "بجمع وتحليل أكثر من 1.7 تيرابايت من البيانات عبر 161 أنظمة عملاء وشبكات NIPRNet في غضون 96 ساعة تم تكليفهم بالبحث عن نشاط غير طبيعي وتحديد ما إذا كان هناك خطأ في التكوين أو تهديد حقيقي لإزالته ".اكتشف المشاركون في التدريب "121 تطبيقًا فريدًا مثبتًا ، و 526 تجزئة فريدة من 51 موقعًا للدخول ، و 4640 مسارًا فريدًا للملفات."اعتبر الفريق التمرين ذا قيمة كبيرة في تطوير "وحدة إلكترونية أكثر استعدادًا" ، وتعزيز قابليتها للتشغيل البيني مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ووكالات إدارة الأزمات والفروع الأخرى للجيش.