تطلق موتورولا هاتفا بتقنيات غير مسبوقة

أكدت شركة موتورولا أنها ستعلن في يونيو القادم عن هاتف جديد سيحصل على قدرات تصوير وتقنيات تتحدى تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية حاليا.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد الذي سيدعى Motorola Frontier سيحصل على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل تحمل معيارية جديدة للتصوير.
ومن المفترض أن تستعمل كاميرا الهاتف المذكور مستشعر ISOCELL HP1 sensor المتطور من سامسونغ، والذي يعتمد على خوارزميات ذكية لإعادة تجميع البيكسلات في الصور لمنحها دقة كبيرة، كما سمنح الكاميرات قدرة على توثيق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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