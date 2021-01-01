تعود "ستارلاينر" إلى الأرض في 25 مايو

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ستعود مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" الأمريكية إلى الأرض يوم 25 مايو بعد مرور 5 أيام من التحامها مع المحطة الفضائية الدولية.

حيث واجهت مشاكل تقنية. ويتوقع أن تهبط المركبة بعد 4 ساعات تقريبا من انفصالها عن المحطة الفضائية في قاعدة White Sands العسكرية في نيومكسيكو. وستنقل المركبة إلى الأرض نحو 270 كلغ من الحمولة، بما في ذلك مكونات أجهزة توليد الهواء.

يذكر أن مركبة "ستارلاينر التي قامت شركة "بوينغ" الأمريكية بتصنيعها تتسع لـ7 أفراد، ويمكن أن تحقق رحلة فضائية مستقلة لمدة 60 ساعة.

وتم إطلاق أول مركبة غير مأهولة في 20 ديسمبر عام 2019 من القاعدة الجوية في رأس كانافيرال. ولم يتم التحامها بالمحطة الفضائية لأسباب تقنية. وحاولت "بوينغ" إطلاق مركبة غير مأهولة أخرى في أغسطس عام 2021، لكن تم إلغاء الرحلة الفضائية لسبب اكتشاف تلف في صمامات أحد المحركات.

المصدر: روسيا اليوم

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