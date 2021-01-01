تعود "ستارلاينر" إلى الأرض في 25 مايو

ستعود مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" الأمريكية إلى الأرض يوم 25 مايو بعد مرور 5 أيام من التحامها مع المحطة الفضائية الدولية.
حيث واجهت مشاكل تقنية. ويتوقع أن تهبط المركبة بعد 4 ساعات تقريبا من انفصالها عن المحطة الفضائية في قاعدة White Sands العسكرية في نيومكسيكو. وستنقل المركبة إلى الأرض نحو 270 كلغ من الحمولة، بما في ذلك مكونات أجهزة توليد الهواء.
يذكر أن مركبة "ستارلاينر التي قامت شركة "بوينغ" الأمريكية بتصنيعها تتسع لـ7 أفراد، ويمكن أن تحقق رحلة فضائية مستقلة لمدة 60 ساعة.
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