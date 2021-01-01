مفاجأة .. نجم كبير سبب توقف مفاوضات الزمالك مع بن شرقي



توقف مفاوضات الزمالك مع بن شرقي توقف مفاوضات الزمالك مع بن شرقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، توقف المفاوضات بين الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي، لتجديد عقد الأخير، في ظل دخول الأبيض في مفاوضات مع لاعب مهم.



تجديد عقد أشرف بن شرقي

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: مش شايفين أن الزمالك مش متحمس أوي للتجديد لأشرف بن شرقي.. ليه بقى؟ لأنه يتفاوض مع لاعب مهم في مركزه بدون التفاصيل عن أسمه.



وأضاف شوبير: الزمالك يتفاوض مع لاعب مهم في مركز بن شرقي، ولكن هناك مفاجآت في الاسم، بالتأكيد هو لاعب كبير، ومازال لم يبدي اللاعب موافقته حتى الأن، ولكن المفاوضات مستمرة.

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وكان أشرف بن شرقي كتب خلال الساعات الماضية: الجميع يتكلم لكن لا أحد يعرف الحقيقة.. قريبًا ستعرفون كل الحقائق شكرًا لتفهمكم.وينتهي عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق حاليا والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم، خاصة وأنه في فترة الحماية التي يتيحها الاتحاد الدولي حاليا.علاقة فيريرا باللاعبين ممتازةوعن فريق الكرة قال شوبير: علاقة اللاعبين مع فيريرا جيدة جدا، وما يتحدث عنه البعض لوجود توتر في العلاقة ليس له أي أساس من الصحةـ والفريق يستعد في الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.