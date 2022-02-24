اليوم .. اختبارات تحديد المُستوى لطلاب الطب البشري والهندسة العائدين من أوكرانيا

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أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.



وأعلنت أن طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، وسيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة الوصول لمقر قاعات الامتحانات، يينما طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وسيتم عقد الامتحانات لطلاب الهندسة المعمارية في صالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالكلية، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.



ويأتي ذلك في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارتين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

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جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.