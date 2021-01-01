بدون شكاوى.. امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء

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انطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وامتحانات شهادات القراءات، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية محافظة شمال سيناء، امتحان مادة القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتى الفقه، واللغة العربية النحو والصرف بدون شكوى.. وقد تمت متابعة لجنة معهد بنين القراءات حيث أدى الطلاب الامتحان فى شهادات التخصص والعالية والتجويد اليوم بدون أى شكوى.



وتابع محمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمتابعة الامتحان بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والقراءات بمعهد بنين العريش الجديد، وتم الاطمئنان على انتظام الامتحانات وتواجد كافة أعضاء اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وفى السياق ذاته، تابع الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الاعدادي والثانوي أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمجمع الصفا التعليمى الأزهرى، وأكد أن الامتحانات تسير بشكل منظم ومُيسر دون أى شكوى وأن الهدوء يسيطر على الامتحانات.



الأسئلة مؤمنة

وأوضح محمد رجب مدير إدارة الامتحانات أن عدد طلاب الشهادة الابتدائية بلغ 650 طالباً وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 700 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أى شكوى خلال اليوم الأول وأن مراكز الأسئلة مؤمنة ولا توجد أى عوائق.

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وقال ياسر النجار بإدارة الامتحانات إن غرفة عمليات المنطقة تعمل على مدار اليوم ومتابعة مستمرة لكافة اللجان ولا توجد اى مشكلة تعرقل سير الامتحانات وأن جميع اللجان قد قامت بتعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.