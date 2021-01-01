تعليم القاهرة توضح حقيقة تسريب امتحان الهندسة بالإعدادية



مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تداول بعض جروبات الغش الإلكتروني لبعض أسئلة امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية.



وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية أنه يتم توقيع العقوبات علي المشاركين في نشر الغش بلا تهاون وتطبيق المساءلة والمحاسبية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.



تعليم القاهرة: رصد 6 حالات غش وشغب محدود بامتحانات الإعدادية

وتابع في تصريحات صحفية :"نلتزم بمحاربة الغش للصالح العام وللنهوض بالعملية التعليمية والتخلص من الممارسات السلبية في إطار سياسة الدولة التي تهدف الي مكافحة الغش في الامتحانات والقضاء علي كل الوسائل التي تساعد عليه وكذا تغليظ العقوبات علي من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات بأي وسيلة فالغش يعد إخلالا بالنظام العام، وتشمل العقوبات ما بين إلغاء مادة أو المواد كلها على حسب كل حالة".