تحذير .. مشاهدة التليفزيون أكثر من ساعة تصيب بأمراض القلب

ذكرت دراسة أن كسر عادة المشاهدة بنهم قد يمنع آلاف الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب، فقد ينصح علماء جامعة كامبريدج الآن بتقليص وقت التلفزيون اليومي إلى أقل من ساعة.
وجد الباحثون أن البالغين الذين جلسوا أمام التليفزيون لفترة طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحالة القلبية القاتلة بنسبة تصل إلى 16 في المائة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأظهرت الحسابات أنه يمكن منع حالة واحدة من كل 10 حالات من قبل الأشخاص الذين يشاهدون برامج تلفزيونية أقل، ولكن إذا لم يتمكن الأشخاص من التخلص من إدمانهم على الشاشة ، نصحهم الخبراء على الأقل بالوقوف والتنقل بين الحلقات لتفريق فترات الخمول.
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