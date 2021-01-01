تحذير .. مشاهدة التليفزيون أكثر من ساعة تصيب بأمراض القلب



أمراض القلب أمراض القلب



ذكرت دراسة أن كسر عادة المشاهدة بنهم قد يمنع آلاف الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب، فقد ينصح علماء جامعة كامبريدج الآن بتقليص وقت التلفزيون اليومي إلى أقل من ساعة.



وجد الباحثون أن البالغين الذين جلسوا أمام التليفزيون لفترة طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحالة القلبية القاتلة بنسبة تصل إلى 16 في المائة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأظهرت الحسابات أنه يمكن منع حالة واحدة من كل 10 حالات من قبل الأشخاص الذين يشاهدون برامج تلفزيونية أقل، ولكن إذا لم يتمكن الأشخاص من التخلص من إدمانهم على الشاشة ، نصحهم الخبراء على الأقل بالوقوف والتنقل بين الحلقات لتفريق فترات الخمول.

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يجب عليهم أيضًا التخلص من الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة ، وفقًا للأكاديميين الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع فريق في جامعة هونغ كونغ.قال كبير الباحثين الدكتور يونجون كيم: "كل هذه الإجراءات يمكن أن تساعد بشكل أفضل في إدارة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية".وأضاف أن أكثر أعراض مرض الشريان التاجي شيوعًا هي ألم الصدر (الذبحة الصدرية) وضيق التنفس، ويزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.يصيب مرض الشريان التاجي أكثر من 1.6 مليون رجل ومليون امرأة في المملكة المتحدة ، وما مجموعه 15 مليون بالغ في الولايات المتحدة. إنه يقتل 64 ألف بريطاني و 360900 أمريكي كل عام.