لبشرة أصغر .. 6 علاجات جربيها بنفسك



لبشرة أصغر لبشرة أصغر

بشرتك تبدو أكبر لسنوات يمكنك لبعض العلاجات السريعة تجديد شباب البشرة وجعلها تبدو أصغر لسنوات إليك 6 وصفات جربيها بنفسك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي



1. مستخلص بذور العنب



يحتوي مستخلص بذور العنب على فيتامين هـ الغني ومضادات الأكسدة القوية التي تعزز تجديد الخلايا واستعادة مرونة الجلد وتقليل الخطوط الدقيقة.



ضعي مستخلص بذور العنب كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش. اتركه بين عشية وضحاها. يمكنك ملاحظة الفرق في غضون أسبوع.

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2. عصير أناناسعصير الأناناس مليء بفيتامين C والبروميلين الذي يحمي الشفاه من الجذور الحرة ويصلح أنسجة الجلد.اغمسي كرة قطنية في عصير الأناناس الطازج وضعيه على الشفاه و اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.3. الصباريحتوي الصبار على فيتامين إي الذي يساعد في علاج التجاعيد الموجودة على الشفاه. أيضًا ، يعتبر الصبار مرطبًا رائعًا يساعد على ترطيب الشفاه وترطيبها ، وبالتالي منع جفافها وسوادها.قطعي ورقة الصبار الطازجة واستخراج الجل منها. ضعي هذا كل يوم على شفتيك واشطفه بالماء العادي.4-. عصير ليمونعصير الليمون يحتوي على فيتامين سي ويساعد في تقشير البشرة. يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويجعل الشفاه خالية من التجاعيد وأكثر إشراقًا.قطعي ليمونة إلى نصفين وافركيها على شفتيك لبضع دقائق. اشطفه لاحقًا بالماء العادي. قومي بذلك كل يوم لنتائج أفضل وأسرع.5. بياض البيضيساعد وضع بياض البيض على شد تجاعيد الشفاه وتنعيمها وإبقائها رطبة.افصلي بياض البيض عن البيضة واخفقيها جيدًا حتى تنضج. ضعي بياض البيض على شفتيك ، ثم اتركيه لبضع دقائق. امسحها بقطعة قماش دافئة لاحقًا.6. ماء الوردضعي ماء الورد طوال اليوم للتأكد من أن شفتيك تبدو فاتنة وخالية من التجاعيد. يمكنك القيام بذلك ، خاصة قبل النوم ، لأن هذا العلاج يعمل بشكل أفضل عند وضعه بين عشية وضحاها.