سوزوكي اسبريسو.. أرخص SUV جديدة في السوق المصري

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر (شركة مودرن موتورز)، تقدم الشركة موديل 2022 من سيارة سوزوكي إسبريسو التي تنتمي لفئة مركبات SUV الصغيرة، وينتمي هذا الموديل للجيل الأول الحالي من السيارة، والذي بدأ انتاجه في أكتوبر 2019، حيث تعتبر هذه السيارة مميزة جدا في الوقت الحالي الذي يعاني منه السوق المصري بسبب زيادة أسعار جميع السلع والبضائع، وذلك لأنها تعتبر أرخص سيارة SUV جديدة في مصر خلال الوقت الحالي.
ويتم تقديم موديل 2022 من السيارة بفئة واحدة فقط في مصر سعرها كالتالي:
- فئة وحيدة بسعر 176 ألف و900 جنيه.
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