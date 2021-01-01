تعلن فورد عن قوة برونكو رابتور ذات الـ418 حصان



برونكو رابتور برونكو رابتور

حينما أعلنت فورد عن برونكو رابتور لأول مرة فقد احتفظت بأرقام الأداء، وحان الآن وقت الكشف عنها.



تقول فورد أن السيارة ستنتج 418 حصان وعزم 596 نيوتن-متر من محركها إيكوبوست 3.0 لتر V6 ثنائي التيربو، وتقدم فئة رابتور أكثر من مجرد أحصنة إضافية إذ تتميز بتخصيصات للطرق الوعرة وتعزيز لقوة الهيكل ونظام التعليق والتوجيه. وتقدم عجلات قياس 37 إنش و33 سنتيمتر من الخلوص الأرضي.



جدير بالذكر أن الفئة الأساسية من برونكو تقدم فقط 300 حصان من محرك 2.0 لتر 4 سلندر، وتتوفر فئة محرك V6 سعة 2.7 لتر تقدم 330 حصان.