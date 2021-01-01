الحكم على فورد موستانج بتعويض عائلة بـ7 ملايين دولار جراء حادث

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صورة الخبر: فورد
فورد

خلصت قضية فورد مع عائلة فتاة قتلت في حادث موستانج موديل 2014 تعود لعدة أعوام لتغريم الشركة بدفع 7 مليون دولار للعائلة.

وقعت الحادثة في عام 2016 حينما صدمت شاحنة صغيرة سيارة الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً واندلعت النار في السيارة. وادعت عائلة الفتاة أن السيارة “مصممة بشكل معيب يسمح بنشوب ألسنة اللهب في ظل ظروف التشغيل العادية والمتوقعة”. ووجدت المحكمة أن شركة فورد تتحمل نسبة 99% من الحادث وأشارت إلى أن موستانج “لم تمنع بشكل مناسب التسرب من خزان سائل الفرامل أثناء الاصطدام”. وتم تغريم سائق الشاحنة الصغيرة بنسبة 1% المتبقية.

قضت المحكمة الأمريكية بـ 2 مليون دولار مقابل “الألم والمعاناة الواعية” للفتاة، وبـ5 ملايين دولار عن معاناة والدتها بعد وفاة ابنتها. وتدرس فورد خياراتها وما إذا كانت ستستأنف القضية.

المصدر: سعودى شفت

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