أخيرا .. بنشرقي يعلق علي حقيقة انتقاله للأهلي

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صورة الخبر: أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

علق المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك، لأول مرة على التقارير الكثيرة التي انتشرت بشأن رحيله عن القلعة البيضاء بعد نهاية عقده هذا الموسم.

وكتب بنشرقي على حسابه على موقع "انستجرام":"الجميع يتحدث ولكن لا أحد الحقيقة، ولكن قريبا ستعرفون الصدق ، شكرا لتفهمكم".

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد على أنه لن يمنع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق من الانتقال لأي ناد بعد نهاية عقده.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الشمس": "بنشرقي لاعب محترف من حقه الرحيل لأي ناد بعد نهاية عقده، لكن من العيب أن نتحدث عن انتقال لاعب لا يزال عقده ساريا حتى شهر أغسطس إلى النادي المنافس".

وانضم أشرف بن شرقي للزمالك عام 2019، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي بشكل حر.

المصدر: yallakora

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