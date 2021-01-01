أخيرا .. بنشرقي يعلق علي حقيقة انتقاله للأهلي

علق المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك، لأول مرة على التقارير الكثيرة التي انتشرت بشأن رحيله عن القلعة البيضاء بعد نهاية عقده هذا الموسم.
وكتب بنشرقي على حسابه على موقع "انستجرام":"الجميع يتحدث ولكن لا أحد الحقيقة، ولكن قريبا ستعرفون الصدق ، شكرا لتفهمكم".
يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد على أنه لن يمنع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق من الانتقال لأي ناد بعد نهاية عقده.
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