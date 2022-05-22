سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1855دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 702جنيه



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 903 جنيهات.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1053جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1203جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5265 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10530 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21060 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,474جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :تعززت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.