سعر الدولار الرسمي في مصر مقابل الجنيه الأربعاء 25-5-2022 بعد يومين من الارتفاع

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سعر الدولار الجديد الرسمي اليوم في مصر صباح الأربعاء، 25-5-2022، متوقفا عند سعر الغلق الذي سجله الثلاثاء 24-5-2022، وسجل الدولار في البنك المركزي 18.4642عند الشراء وعند البيع سجل الدولار مقابل الجنيه المصري 18.5483. وكان سعر الدولار صباح الثلاثاء24-5-2022، سجل في البنك المركزي المصري 18.3547 عند الشراء والبيع سجل الدولار 18.4383.



أسعار الدولار في مصر، شهدت ثباتا سعريا على مدار ما يقرب من أسبوعا، ولكن سعر الدولار والعملات الأجنبية شهدت تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية أمس الأول الاثنين 23-5-2022، وأمس الثلاثاء 24-5-2022. واستقرت عند هذه الأسعار حتى صباح الأربعاء 25-5-2022، وقد تتغير مع بداية ونهاية التعاملات.



وكانت أسعار الدولار في مصر شهدت ارتفاعا طفيفا خلال اليومين الماضيين، الاثنين والثلاثاء، 23 و24 مايو 2022، ومن المتوقع أن يتغيير سعر صرف الدولار الأربعاء 25-5-2022 سواء بالانخفاض أو مواصلة الارتفاع الطفيف.

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