المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يجهز خطة لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وإفريقيا الفترة المقبلة



المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

أعلن عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن سعى المجلس لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وإفريقيا خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع سياسة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.



وافتتح رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة FAO والاتحاد الاوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعنوان تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية وذلك لمحصولى العنب والموالح.



وقال، إن البرنامج يستهدف تعريف المزارعين بمعايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات في الإتحاد الأوروبى، والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض، طرق إدارة المبيدات في المزرعة.



وأضاف رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن البرنامج التدريبى سيعمل على نقل أفضل الممارسات الدولية في إدارة التلوث المايكروبيولوجي، وكذلك لمبادىء الوقائية للسيطرة على الأخطار الميكروبية خلال سلاسل الإمداد الغذائية.



وصعدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 لتسجل 1.25 مليار دولار، مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو قدره 10.5%.



واستحوذت الدول العربية على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 6 أشهر من موسم 2021/ 2022، لتسجل 506 ملايين دولار، وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي 265 مليون دولار .