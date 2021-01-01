الورد والمجوهرات الأبرز..أفضل هدايا يمكن تقديمها لامرأة برج الجوزاء..

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مع دخول الشمس برج برج الجوزاء واحتفالهم بعيد ميلادهم حتى 22 من يونيو، فهذا يعني أن الكثيرين بحاجة لمعرفة الهداية المناسبة التي يمكن تقديمها لمواليد هذا البرج، خاصة أن شخصيته المتقلبة والمزاجية تجعل من الصعب تحديد ما يحبه بدقة.



ولذا يستعرض اليوم السابع بعض الأفكار المناسبة لهدايا يمكن تقديمها لأصحاب برج الجوزاء وفقاً لموقع "floweraura" كما يلي:



الورود

يمكن اختيار بوكيه ورد مميز بلونه الأصفر والذي يشير إلى الطاقة والفكر والفرح، فباقة من الورود الصفراء هي واحدة من هدايا عيد ميلاد امرأة برج الجوزاء التي ستحظى بتقدير جيد خاصة إذا قمت بإبطاقة رسالة مع أمنية عيد ميلاد شخصية منك لها ستجعلها هدية مميزة.

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المجوهراتمواليد برج الجوزاء يحبون التزين بالمجوهرات، لذا فإن قلادة تحمل رمز برجهم أو خاتم، أو قرط ستكون هدية رائعة ومناسبة للمرأة من برج الجوزاء، وسوف تتفاخر بالهدية.كاميرا فوريةمواليد برج الجوزاء يحبوا الاحتفاظ بالذكريات لسنوات قادمة، فتعتبر الكاميرا فورية هدية رائعة تساعدهم على استرجاع ذكرياتهم مع صنع لقطات وذكريات جديدة معك.مج مميزإن تقديم الهدايا الشخصية سيجعلك تربح أفضل جائزة هدية لهذا العام لامرأة الجوزاء فهي لن تمانع في الحصول على القليل من الرعاية والحب والتدليل. إن فنجان قهوة أو كوب شاي محفور عليه اسم مولودة الجوزاء سيفي بالغرض.