طبيب روسي : اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين من أعراض مرض مميت

أعلن الطبيب الروسي أليكسي جيتو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين قد يشير إلى وجود ورم.
ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن اختلاف مستوى ارتفاع ضغط الدم في اليد اليمنى عن مستواه في اليد اليسرى، يمكن أن يشير إلى أمراض خطيرة.
ويضيف، إذا كان الاختلاف بحدود 5-10 مللمتر عمود زئبق، فهو أمر طبيعي، ولكن إذا كان الاختلاف أكثر من هذا فإنه يشير إلى المرض. بالطبع يمكن أن يكون الاختلاف ناجما عن زيادة العبء على إحدى اليدين، بيد أن هناك أسبابا أكثر خطورة فعلا.
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