خطر لا يمكن الاستهانة به..أسباب الترجيع عند الأطفال.



الترجيع عند الأطفال الترجيع عند الأطفال

أكد الدكتور محمد فياض، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن أسباب الترجيع عند الأطفال متعددة وخطيرة بل وممكن أن تصبح من أصعب المواقف التي تتعرض لها الأم مع ابنها، وتعرضها لمواقف غالبا لا تستطيع التصرف فيها، مضيفا أنه ليس دور برد فقط، بل ممكن أن يكون إشارة لميكروب بالمعدة قد يصل بالطفل للجفاف المؤدي للموت.



فـ أسباب الترجيع عند الأطفال متعددة، مشيرا إلى أن الاستهانة بالترجيع لدى الطفل من أكبر الغلطات التي قد تقع بها الأم دون قصد، لذلك وجب عليها مراجعة طبيبها لمعرفة الإجراءات الوقائية لأمان صحة طفلها.





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وأضاف «فياض» خلال تصريحاته لموقع «هن»: «القيء في العموم هو رد فعل من المعدة لمقاومة مرض ما»، مؤكدا: «دي معاناة ممكن يكون وراها ما هو أعظم من دور برد»، مضيفا «الترجيع هو اندفاع محتويات المعدة بشكل قوي خارج الفم، وغالبا يكون سائلا دون هضم ويصاحبه انقباض لعضلات البطن وشحوب وجه الطفل».كيفية التعامل مع القيءوقال أخصائي طب الأطفال إنه إذا كان القيء مرة أو مرتين فقط، اكتفي بإعطاء الطفل السوائل الدافئة لتعويضه عما فقده ولتهدئة الجهاز الهضمي لديه، أما اذا تكرر عدد مرات الترجيع لأكثر من ذلك، فلا بد من استشارة وزيارة الطبيب على الفور وإجراء الفحوصات اللازمة.نصائح لعلاج أسباب الترجيع عند الأطفالنصح «فياض» الأمهات بعدة أمور للتخفيف من حدة القيء لدى الأطفال وعدم دخولهم في مخاطر القيء الخطيرة..- تأكدي من أن الطفل يشرب كمية كافية من السوائل، خاصة إذا كان يعاني من الترجيع المستمر مصاحبا معه الإسهال، وذلك لمنع حدوث الجفاف واستبدال السوائل والأملاح والسعرات الحرارية التي يخسرها طفلك عند التقيؤ.- البدء في إعطاء سوائل، وإذا كان طفلك قد تقيأ فقط، انتظري من 30 إلى 60 دقيقة قبل إعطاء السوائل ثم ابدأي بكميات صغيرة.-إعطاء السوائل الدافئة والمحاليل المعالجة للجفاف بالإضافة إلى عنصر الزنك وذلك لتخطي خطر الجفاف المميت.- الاستمرار على العلاج الموصوف من قبل الطبيب بالموعد المحدد له.- اتباع الحمية الغذائية التي سيصفها لكِ الطبيب المباشر لعدم تعرض طفلك لمخاطر كبيرة.