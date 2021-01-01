الأرصاد : طقس حار بالقاهرة غدا وشديد الحرارة جنوبا



طقس حار بالقاهرة غدا طقس حار بالقاهرة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

