الأرصاد : طقس حار بالقاهرة غدا وشديد الحرارة جنوبا

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد : طقس حار بالقاهرة غدا وشديد الحرارة جنوبا

صورة الخبر: طقس حار بالقاهرة غدا
طقس حار بالقاهرة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد : طقس حار بالقاهرة غدا وشديد الحرارة جنوبا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27251

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager