لأسباب غير معلومة.. فيفو تؤجل إطلاق هاتفها T2 5G إلى 6 يونيو



T2 5G T2 5G

قررت شركة فيفو الصينية تأجيل موعد إطلاق هاتفها Vivo T2 5G من فئة الهواتف المتوسطة إلى السادس من شهر يونيو المقبل، وذلك لأسباب غير معلومة، حيث كان من المقرر الإعلان عنه رسميا اليوم.



وبحسب موقع Gizmochina فإنه من المحتمل بشكل كبير أن تكون شركة فيفو أجلت موعد هاتف فيفو Vivo T2 5G بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، كوفيد-19 في عدد من المدن الصينية.



وتواجه الصين منذ فترة تفشي كبير وزيادة في أعداد المصابين بكوفيد-19 كما تتبع الدولة عددا من الإجراءات الصارمة التى جعلتها تغلق مدنا كاملة بشكل كلي للسيطرة على انتشار الوباء، حيث كانت آبل قد أغلقت أيضا مصانعها الرئيسية منذ فترة هناك.

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وسيأتى هاتف فيفو Vivo T2 5G بشاشة قياس 6.62 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.وسيقدم هاتف فيفو Vivo T2 5G كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية 64 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، من تصنيع شركة سامسونج مع عدسة فائقة الدقة 8 ميجابكسل ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.وسيعمل هاتف فيفو Vivo T2 5G بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.