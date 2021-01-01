لأسباب غير معلومة.. فيفو تؤجل إطلاق هاتفها T2 5G إلى 6 يونيو

قررت شركة فيفو الصينية تأجيل موعد إطلاق هاتفها Vivo T2 5G من فئة الهواتف المتوسطة إلى السادس من شهر يونيو المقبل، وذلك لأسباب غير معلومة، حيث كان من المقرر الإعلان عنه رسميا اليوم.
وبحسب موقع Gizmochina فإنه من المحتمل بشكل كبير أن تكون شركة فيفو أجلت موعد هاتف فيفو Vivo T2 5G بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، كوفيد-19 في عدد من المدن الصينية.
وتواجه الصين منذ فترة تفشي كبير وزيادة في أعداد المصابين بكوفيد-19 كما تتبع الدولة عددا من الإجراءات الصارمة التى جعلتها تغلق مدنا كاملة بشكل كلي للسيطرة على انتشار الوباء، حيث كانت آبل قد أغلقت أيضا مصانعها الرئيسية منذ فترة هناك.
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