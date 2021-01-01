تكشف Oppo عن جهاز Oppo Pad Air وسماعة Enco R buds

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انطلق حدث Oppo اليوم لكشف النقاب عن سلسلة Reno8، كما قدمت الشركة خلال الحدث جهاز Oppo Pad Air وسماعة Enco R buds.



جهاز Oppo Pad Air



يتميز جهاز Oppo Pad Air بشاشة IPS LCD بحجم 10.36 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz.

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كما يضم الجهاز مكبرات صوتية رباعية بتقنية Dolby Atmos، ويأتي بتصميم خفيف 440 جرام، ويضم كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.ويدعم جهاز Pad Air رقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.أيضاً ينطلق هذا الإصدار بواجهة ColorOS، ونظام تشغيل Android 12، ويضم بطارية بقدرة 7100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.ويتوفر Oppo Pad Air بألوان الفضي والرمادي، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت بسعر 195 دولار، ويتوفر في السوق الصيني بدءاً من الأول من يونيو.سماعة Oppo Enco Rتتميز سماعة Oppo Enco R بدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.2، كما تأتي بمعايير IPX4 في لمقاومة الماء والغبار، وتدعم الشحن عبر منفذ USB C.كما تضم السماعة محرك 13.4مم، وتدعم ترميز AAC وSBC، وتدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء في المكالمات بتقنية الذكاء الإصطناعي، ويصل وزن كل جهة من السماعة إلى 3.5 جرام.وتأتي السماعة بعمر شحن 4 ساعات، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 20 ساعة، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بسعر 45 دولار بدءاً من الأول من يونيو في السوق الصيني.