تؤكد هواوي إنتهاء شراكتها مع Leica بشكل رسمي

أعلنت شركة هواوي بشكل رسمي اليوم عن إنتهاء شراكتها مع عملاق تصنيع الكاميرة Leica.
بدأت هواوي شراكة مع Leica للمرة الأولى منذ عام 2016، والتي إستمرت منذ ذلك الوقت حتى إعلان العملاق الصيني اليوم على إنتهاء الشراكة لتكون هواتف P50 و P50 Pro هي الإصدارات الأخيرة التي تتضمن توقيع علامة Leica التجارية في إعدادات الكاميرة.
ولقد قدمت هواوي هاتف P50 Pocket في شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه من بين الإصدارات التي جاءت دون علامة Leica التجارية، ومن المتوقع أن تنطلق سلسلة Mate 50 لاحقاً أيضاً دون علامة Leica.
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