تؤكد هواوي إنتهاء شراكتها مع Leica بشكل رسمي

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صورة الخبر: هواوي
هواوي

أعلنت شركة هواوي بشكل رسمي اليوم عن إنتهاء شراكتها مع عملاق تصنيع الكاميرة Leica.

بدأت هواوي شراكة مع Leica للمرة الأولى منذ عام 2016، والتي إستمرت منذ ذلك الوقت حتى إعلان العملاق الصيني اليوم على إنتهاء الشراكة لتكون هواتف P50 و P50 Pro هي الإصدارات الأخيرة التي تتضمن توقيع علامة Leica التجارية في إعدادات الكاميرة.

ولقد قدمت هواوي هاتف P50 Pocket في شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه من بين الإصدارات التي جاءت دون علامة Leica التجارية، ومن المتوقع أن تنطلق سلسلة Mate 50 لاحقاً أيضاً دون علامة Leica.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه شاومي عن شراكة جديد بدأت مع Leica، بهدف تطوير إعدادات الكاميرة بشكل إحترافي يتوافق مع رؤية الشركتين، ولقد كانت Honor واحدة من الشركات المتوقعة لبدء تحالف جديد مع Leica إلا أن شاومي نجحت في عقد الشراكة الجديدة.

المصدر: بوابه المتميز

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