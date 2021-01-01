أول إصدار في السلسلة من هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة 512 جيجا بايت

شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على دعم هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، وهي أعلى سعة قدمت في سلسلة Redmi Note.
تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 11T اليوم، ولقد أكدت الشركة على أن أعلى إصدار من السلسلة Note 11T Pro Plus يأتي بأعلى سعة تخزين قدمت في هذه السلسلة.
ولقد كُشِف عن هذه التفاصيل في السابق عبر قاعدة بيانات TENAA، واليوم أكدت Redmi بشكل رسمي على جلب أعلى سعة تخزين في إصدار Note 11T Pro Plus.
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