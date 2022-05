أول إصدار في السلسلة من هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة 512 جيجا بايت

Redmi Note 11T Pro Plus Redmi Note 11T Pro Plus

شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على دعم هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، وهي أعلى سعة قدمت في سلسلة Redmi Note.



تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 11T اليوم، ولقد أكدت الشركة على أن أعلى إصدار من السلسلة Note 11T Pro Plus يأتي بأعلى سعة تخزين قدمت في هذه السلسلة.



ولقد كُشِف عن هذه التفاصيل في السابق عبر قاعدة بيانات TENAA، واليوم أكدت Redmi بشكل رسمي على جلب أعلى سعة تخزين في إصدار Note 11T Pro Plus.

من جانب أخر كانت أعلى سعة قدمت في سلسلة Redmi Note حتى الآن هي 256 جيجا بايت، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA أن هاتف Note 11T Pro Plus يأتي باثنان من النماذج، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ونموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.أيضاً يأتي الهاتف بشاشة LCD LTPS بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 144Hz، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 8100.كما يضم Pro Plus بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويأتي الهاتف بشريحة Surge P1 مخصصة لدعم إدارة الطاقة.