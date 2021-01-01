أول إصدار في السلسلة من هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة 512 جيجا بايت

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › أول إصدار في السلسلة من هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة 512 جيجا بايت

صورة الخبر: Redmi Note 11T Pro Plus
Redmi Note 11T Pro Plus

شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على دعم هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، وهي أعلى سعة قدمت في سلسلة Redmi Note.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 11T اليوم، ولقد أكدت الشركة على أن أعلى إصدار من السلسلة Note 11T Pro Plus يأتي بأعلى سعة تخزين قدمت في هذه السلسلة.

ولقد كُشِف عن هذه التفاصيل في السابق عبر قاعدة بيانات TENAA، واليوم أكدت Redmi بشكل رسمي على جلب أعلى سعة تخزين في إصدار Note 11T Pro Plus.

من جانب أخر كانت أعلى سعة قدمت في سلسلة Redmi Note حتى الآن هي 256 جيجا بايت، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA أن هاتف Note 11T Pro Plus يأتي باثنان من النماذج، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ونموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الهاتف بشاشة LCD LTPS بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 144Hz، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 8100.

كما يضم Pro Plus بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويأتي الهاتف بشريحة Surge P1 مخصصة لدعم إدارة الطاقة.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول إصدار في السلسلة من هاتف Redmi Note 11T Pro Plus بسعة 512 جيجا بايت

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60000

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager