تكثف تيك توك منافستها مع تويتش عبر اشتراك Live

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أعلنت منصة تيك توك عن اشتراك Live، وهو برنامج يتيح للمشاهدين الدفع للاشتراك في بث مباشر محدد يريدون دعمه، وذلك في سبيل تكثيف منافستها مع تويتش ويوتيوب وغيرهما



ويسمح البرنامج الجديد لصناع المحتوى بتحقيق أرباح متكررة عبر مدفوعات من كبار المعجبين.



وعلى غرار العروض المقدمة من مواقع البث المنافسة، توفر الخدمة الجديدة للمشتركين مجموعة من الامتيازات، بما في ذلك الدردشة الخاصة بالمشتركين فقط، والشارات التي تميزهم عن غير المشتركين والمزيد.

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ويتم إطلاق البرنامج رسميًا بشكل تجريبي في 26 مايو، مبدئيًا مع عدد محدد من صناع المحتوى الذين تمت دعوتهم للمشاركة، وذلك وفقًا للمعلومات التي نشرتها المنصة عبر صفحة Live Creator.وتم الكشف عن الأخبار التي تفيد بأن المنصة كانت تفكر في الانتقال إلى مساحة الاشتراك لأول مرة في شهر يناير. ولكن التفاصيل المحددة لم تكن معروفة في ذلك الوقت.وكانت تيك توك تشوق للبرنامج خلال الأسبوع الماضي عبر صفحة Live Creator، التي تركز على مشاركة التحديثات التي تستهدف مجتمع صناع المحتوى.وبالإضافة إلى المزايا المعتادة للمشتركين، يتمكن المشتركون أيضًا من التحكم في الكاميرات في البث المباشر لصناع المحتوى.ويتم تحديث الشارات كلما طالت مدة اشتراك المشاهد لمنح المشتركين على المدى الطويل مزيدًا من الرؤية، ويتمكن صناع المحتوى من تخصيص غرف Live.وبدأ عدد من صناع المحتوى بمشاركة أخبار مشاركتهم في الإصدار التجريبي الجديد مع معجبيهم عبر تيك توك وأماكن أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي حين أن بعض مختبري الإصدارات التجريبية عبارة عن مذيعي ألعاب، فإن البرنامج لا يقتصر على تلك المساحة.ويبدو أن المنصة قد دعت مجموعة متنوعة من صناع المحتوى لتجربة الاشتراكات، بما في ذلك الفنانين ومدوني الفيديو وخبراء التجميل والموسيقيين والراقصين وغيرهم. ولكل مجموعة رموز تعبيرية مصممة خصيصًا لاستخدامها مع الاشتراكات.تيك توك تطلق برنامج اشتراك Liveلدى صناع المحتوى خيار تحويل بث Live إلى وضع المشترك فقط. ومن شأن هذا الوضع أن يمنح المشتركين الذين يدفعون القدرة على التعليق فقط، بالرغم من أن أي شخص يمكنه المشاهدة.وقد يساعد ذلك صناع المحتوى في التعرف على أفضل معجبيهم، وتقديم أسئلة وأجوبة حصرية للمعجبين. بالإضافة إلى الحد من التصيد، وذلك نظرًا لضرورة الاشتراك من أجل نشر التعليقات.ولم يتم الإعلان عن الأسعار حتى الآن. ولكن بعض صناع المحتوى قالوا إنه يمكن مقارنتها بتسعير تويتش ومشاركة الأرباح مع تيك توك هي نفسها عبر تويتش. وتبدأ اشتراكات تويتش من 4.99 دولارات شهريًا وتأخذ تويتش نسبة بين 30? و 50? من إيرادات الاشتراك.ويأتي إطلاق اشتراك Live في وقت تشتد فيه المنافسة على موهبة صناع المحتوى. وتقدم المنصات الاجتماعية مدفوعات مباشرة ومكافآت مصممة لتشجيع صناع المحتوى على نشر المحتوى.ولكن تعرف المنصات أن الطريقة الأكثر استدامة لجذب المواهب على المدى الطويل هي تقديم أدوات لكسب المال.ومن خلال الاشتراكات، يمكن لصناع المحتوى الاستفادة من الإيرادات المتكررة. وتساعد هذه الإيرادات صناع المحتوى في مواصلة توفير المحتوى دون الاضطرار إلى الاعتماد على الدخل غير المضمون، مثل المكافآت أو الإكراميات أو صفقات العلامات التجارية.وأكدت المنصة الصينية أنه يجب أن يكون عمر صناع المحتوى 18 عامًا وأن يكون لديهم 1000 متابع على الأقل للوصول إلى ميزة اشتراك Live.كما أشارت أيضًا إلى وجوب أن يكون عمر المستخدمين أكبر من 18 عامًا لشراء اشتراك وإرسال أو استلام الأموال والهدايا.يذكر أن تيك توك ليست المنصة الوحيدة التي دخلت حديثًا مجال الاشتراكات. وأطلقت إنستاجرام في شهر يناير اختبارًا لاشتراكات صناع المحتوى في الولايات المتحدة. كما اختبرت تويتر الاشتراكات من خلال نظام Super Follows.