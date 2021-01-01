تنفصل مركبة "بروغريس" الروسية عن المحطة الفضائية الدولية قريبا

آخر الأخبارعلم وتقنية › تنفصل مركبة "بروغريس" الروسية عن المحطة الفضائية الدولية قريبا

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن Progress MS-18 ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "مركبة الشحن Progress MS-18 من المفترض أن تنفصل عن وحدة زفيزدا التابعة للمحطة الفضائية الدولية في الأول من يونيو القادم، بعد انفصال المركبة عن المحطة ستتجه نحو الأرض ليتم إغراقها في المحيط الهادئ".

وتبعا للبيان فإن "المركبة ستنفصل عن المحطة في اليوم المذكور بتمام الساعة 11:02 بتوقيت موسكو، ومن المفترض أن تحترق بعض أجزائها في الغلاف الجوي أثناء هبوطها نحو الأرض، أما الأجزاء المتبقية منها فسوف تصل إلى الأرض الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، لتغرق في المحيط الهادئ في منطقة تبعد ألفي كلم تقريبا عن سواحل العاصمة النيوزلندية ويلينغتون".

وكانت روسيا قد أرسلت هذه المركبة نحو المحطة في الـ 28 من أكتوبر الماضي، وأطلقت المركبة من قاعدة "بايكونور" الفضائية على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، ووصلت إلى المحطة بعد يومين تقريبا حاملة على متنها مواد غذائية ومعدات للتجارب العلمية وأجهزة ضرورية لعمل رواد المحطة في المهمات التي يجرونها في الفضاء المفتوح.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تنفصل مركبة "بروغريس" الروسية عن المحطة الفضائية الدولية قريبا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16763

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager