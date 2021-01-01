تكشف أبل النقاب عن أيفون 14 في هذا التاريخ



أيفون 14 أيفون 14

بدأ الآن العد التنازلي لجميع محبي شركة آبل، من حيث الموعد الذي ستكشف فيه الشركة الأمريكية النقاب عن هاتف آيفون 14، حيث أكدت عدة تسريبات أنه سيظهر في 13 سبتمبر المقبل.



وقال موقع iDropNews الذي يركز على شركة أبل: إن الهاتف الذكي الرائد القادم من شركة أبل سيتم الكشف عنه في 13 سبتمبر، ورغم أن الشركة الأمريكية لم تؤكد أو تنفي التسريب بعد، إلا أن التاريخ يتماشى جيدًا مع عمليات إطلاق آيفون السابقة، والتي تحدث عادةً يوم الثلاثاء في منتصف سبتمبر.



وأضاف iDropNews أنه في حين أن أبل في العامين الماضيين كشفت إصدارتها عن منتجاتها عبر الإنترنت، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستسير على هذا النهج هذا العام أيضًا أم لا.

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وفي هذا الحدث، من المرجح أن تطلق آبل 4 أجهزة آيفون جديدة: آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس.ويشير التقرير إلى أن آيفون 14 و14 ماكس، سيكونان متطابقين مع آيفون 13 وهو أمر مخيب للآمال للعديد من المستهلكين، لاسيما أن سعرهما سيتراوح بين 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي.ومن ناحية أخرى، فإن إصدار برو وبرو ماكس سيكونا رائعين، حيث سيتم تحسين نظام الكاميرا كثيرًا بفضل مستشعر جديد بدقة 48 ميجا بكسل، وستكون الشاشة أكثر إشراقًا أيضًا، وسيبدأ سعرهما من 1099 دولارًا أمريكيًّا و1199 دولارًا.ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن AirPods Pro 2 وأبل ووتش 8، وربما أجهزة Mac الجديدة