تكشف أبل النقاب عن أيفون 14 في هذا التاريخ

بدأ الآن العد التنازلي لجميع محبي شركة آبل، من حيث الموعد الذي ستكشف فيه الشركة الأمريكية النقاب عن هاتف آيفون 14، حيث أكدت عدة تسريبات أنه سيظهر في 13 سبتمبر المقبل.
وقال موقع iDropNews الذي يركز على شركة أبل: إن الهاتف الذكي الرائد القادم من شركة أبل سيتم الكشف عنه في 13 سبتمبر، ورغم أن الشركة الأمريكية لم تؤكد أو تنفي التسريب بعد، إلا أن التاريخ يتماشى جيدًا مع عمليات إطلاق آيفون السابقة، والتي تحدث عادةً يوم الثلاثاء في منتصف سبتمبر.
وأضاف iDropNews أنه في حين أن أبل في العامين الماضيين كشفت إصدارتها عن منتجاتها عبر الإنترنت، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستسير على هذا النهج هذا العام أيضًا أم لا.
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