تستضيف «ميتا» منتدى الوعي الرقمي لشباب الشرق الأوسط



ميتا ميتا

استضافت شركة "ميتا" ( فيس بوك سابقا) اليوم، منتدى الوعي الرقمي، بالتعاون مع المنظمات الرائدة العالمية، عبر بث مباشر على موقع فيس بوك.



وجاء المنتدى بهدف النهوض بالعمل في مجال رفاهية الشباب والوعي الرقمي، لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية في مكافحة المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية والتنمر والمضايقة، وتعزيز السلامة على الإنترنت، والخصوصية والمواطنة الرقمية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقالت ميتا: "نهدف إلى بناء شبكة من حلفاء الوعي الرقمي، ومجتمع للممارسة يمكننا العمل معه على توجيه جهودنا البرمجية وعلى ضمان الاستخدام المسؤول للمنصات عبر الإنترنت".

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وأضافت "ميتا" : " نسعى لاطلاق إصدار جديد من "عالمي الرقمي" لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كمصدر مفتوح ومجاني للشباب والمعلمين وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة المسؤولين عن وضع السياسات، لدعم مبادرات الوعي الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.